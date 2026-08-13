Niterói: o atendimento é oferecido em toda a rede municipal, incluindo Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e Módulos do Médico de Família - Luciana Carneiro/Ascom

Niterói: o atendimento é oferecido em toda a rede municipal, incluindo Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e Módulos do Médico de FamíliaLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 13/08/2026 13:28





Niterói reforça contato “pele a pele”



Em Niterói, o atendimento é oferecido em toda a rede municipal, incluindo Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e Módulos do Médico de Família. Na Maternidade Municipal Alzira Reis, uma sala exclusiva oferece orientação e apoio à amamentação e incentiva a chamada “Hora de Ouro”, com o contato pele a pele e o início do aleitamento na primeira hora de vida, sempre que as condições clínicas da mãe e do bebê permitirem.



O município também mantém Salas de Apoio à Amamentação na UBS Santa Bárbara e no Médico de Família do Preventório. Os espaços acolhem mães e familiares, oferecem orientações e recebem doações de leite humano, que são encaminhadas ao Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro.



Como parte do fortalecimento da rede, mais de 30 profissionais de dez unidades da Atenção Primária foram capacitados em duas edições do Curso de Multiplicadores da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação.



Em Maricá, apoio a lactantes com dificuldades



Em Maricá, a Sala de Apoio à Amamentação do Centro Materno Infantil oferece acompanhamento profissional a lactantes que enfrentam dificuldades durante o período de amamentação. Desde a inauguração, em maio de 2022, até maio de 2026, o serviço registrou 339.267 atendimentos. Niterói - Em Niterói , Maricá e Saquarema, as redes públicas de saúde ampliam, neste mês, ações e serviços voltados a gestantes, puérperas, lactantes e recém-nascidos. A cor dourada faz referência ao chamado “padrão ouro” do leite materno e simboliza a importância de garantir informação, orientação e suporte às mulheres durante a amamentação. Embora o incentivo ao aleitamento seja realizado durante todo o ano, o Agosto Dourado chama a atenção para uma etapa que pode ser marcada por dúvidas e muitos desafios, especialmente nos primeiros dias e meses após o parto.Em Niterói, o atendimento é oferecido em toda a rede municipal, incluindo Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde e Módulos do Médico de Família. Na Maternidade Municipal Alzira Reis, uma sala exclusiva oferece orientação e apoio à amamentação e incentiva a chamada “Hora de Ouro”, com o contato pele a pele e o início do aleitamento na primeira hora de vida, sempre que as condições clínicas da mãe e do bebê permitirem.O município também mantém Salas de Apoio à Amamentação na UBS Santa Bárbara e no Médico de Família do Preventório. Os espaços acolhem mães e familiares, oferecem orientações e recebem doações de leite humano, que são encaminhadas ao Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro.Como parte do fortalecimento da rede, mais de 30 profissionais de dez unidades da Atenção Primária foram capacitados em duas edições do Curso de Multiplicadores da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação.Em Maricá, a Sala de Apoio à Amamentação do Centro Materno Infantil oferece acompanhamento profissional a lactantes que enfrentam dificuldades durante o período de amamentação. Desde a inauguração, em maio de 2022, até maio de 2026, o serviço registrou 339.267 atendimentos.

Sala de Apoio à Amamentação de Maricá Foto: Cauã Santana

A unidade também realiza, mediante agendamento, a coleta de leite materno para envio ao Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói. O leite doado é utilizado na alimentação de recém-nascidos internados em UTIs neonatais.



A Sala de Apoio à Amamentação funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro Materno Infantil, no Centro de Maricá. O agendamento para coleta de leite materno pode ser feito pelo WhatsApp (21) 2637-3395. A unidade também realiza, mediante agendamento, a coleta de leite materno para envio ao Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói. O leite doado é utilizado na alimentação de recém-nascidos internados em UTIs neonatais.A Sala de Apoio à Amamentação funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Centro Materno Infantil, no Centro de Maricá. O agendamento para coleta de leite materno pode ser feito pelo WhatsApp (21) 2637-3395.

Saquarema acompanha ganho de peso de bebês



Em Saquarema, a Casa da Amamentação Stephany Maria de Oliveira Coutinho oferece atendimento gratuito a gestantes, puérperas e recém-nascidos. Entre os serviços estão consultoria para gestantes, atendimento especializado em amamentação, consultas de puericultura, acompanhamento do ganho de peso, oficinas sobre preparo e cuidados com as mamas, vacinação, Teste do Pezinho, translactação e relactação.

Casa da Amamentação de Saquarema Foto: Divulgação/Prefeitura de Saquarema

A unidade também desenvolve o “Projeto Engorda”, voltado ao acompanhamento intensivo de recém-nascidos com baixo ganho de peso. O trabalho inclui monitoramento frequente e orientações individualizadas às mães.



Desde a inauguração, em 2023, a Casa da Amamentação já realizou mais de 11 mil atendimentos. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, em Bacaxá, e atende mães que precisam de suporte após o parto sem necessidade de agendamento.



Alimento exclusivo nos primeiros seis meses



A recomendação é pelo aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e pela sua continuidade, com alimentação complementar adequada, até os dois anos ou mais. O acompanhamento especializado pode ajudar em situações como pega incorreta, dores, fissuras, ansiedade, baixa produção de leite e dificuldades relacionadas ao ganho de peso do bebê. A unidade também desenvolve o “Projeto Engorda”, voltado ao acompanhamento intensivo de recém-nascidos com baixo ganho de peso. O trabalho inclui monitoramento frequente e orientações individualizadas às mães.Desde a inauguração, em 2023, a Casa da Amamentação já realizou mais de 11 mil atendimentos. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, em Bacaxá, e atende mães que precisam de suporte após o parto sem necessidade de agendamento.A recomendação é pelo aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e pela sua continuidade, com alimentação complementar adequada, até os dois anos ou mais. O acompanhamento especializado pode ajudar em situações como pega incorreta, dores, fissuras, ansiedade, baixa produção de leite e dificuldades relacionadas ao ganho de peso do bebê.