Niterói: espetáculo alterna monólogos da peça Otelo, de William Shakespeare, interpretados em português por um ator, com cenas musicais da ópera Otello, de Giuseppe VerdiDivulgação/Ascom
Idealizado pelos cantores líricos Tânia Novak e André Figueiredo, o projeto nasceu do desejo de democratizar o acesso à ópera e criar uma ponta entre as duas linguagens. A montagem adota o formato de câmara: com a orquestra reduzida à precisão de um piano e uma encenação intimista, o drama ganha contornos mais próximos e diretos com a plateia.
"A palavra conduz a história e a música revela a dimensão emocional dos personagens. Ao ouvir primeiro o texto e, em seguida, a expressão musical, o público vivencia os temas centrais do drama — como amor, ciúme e manipulação — de forma profunda", destacam os idealizadores.
Elenco de renome nacional e internacional
Jaime Leibovitch (Narrador): Veterano dos palcos e da televisão brasileira (com passagens por produções como Vale Tudo e O Rei do Gado), o ator conduz a narrativa e costura a transição entre o texto e as cenas cantadas.
André Figueiredo (Tenor): Mestre em Performance Musical pela UFRJ, interpreta o papel-título de Otello, um dos mais exigentes do repertório lírico.
Tânia Novak (Soprano / Desdêmona): Integrante do Coro do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e com mestrado em Nova York, dá voz à protagonista feminina.
Daniel Soren (Barítono / Iago): Além de viver o vilão Iago, Soren responde pela direção cênica do projeto.
Samara Tobias (Soprano): Educadora musical e cantora com sólida atuação no cenário erudito e sacro.
Dília Tosta (Piano): Professora da Escola de Música da UFRJ, assume a responsabilidade de condensar toda a densidade da partitura orquestral de Verdi ao piano.
Com 90 minutos de duração e classificação livre, a montagem promete um mergulho acessível, porém de grande potência dramática, na história de uma das tragédias mais icônicas da literatura mundial.
SERVIÇO
Data: Domingo, 16 de agosto de 2026
Horário: 17h
Local: Theatro Municipal de Niterói (Rua XV de Novembro, 35 – Centro, Niterói)
Duração: 90 minutos
Classificação: Livre
Ingressos: R$ 70 (inteira) | Meia Solidária: 50% de desconto mediante doação de 1kg de alimento não perecível.
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