Niterói: espetáculo alterna monólogos da peça Otelo, de William Shakespeare, interpretados em português por um ator, com cenas musicais da ópera Otello, de Giuseppe Verdi - Divulgação/Ascom

Niterói: espetáculo alterna monólogos da peça Otelo, de William Shakespeare, interpretados em português por um ator, com cenas musicais da ópera Otello, de Giuseppe VerdiDivulgação/Ascom

Publicado 13/08/2026 09:45





Idealizado pelos cantores líricos Tânia Novak e André Figueiredo, o projeto nasceu do desejo de democratizar o acesso à ópera e criar uma ponta entre as duas linguagens. A montagem adota o formato de câmara: com a orquestra reduzida à precisão de um piano e uma encenação intimista, o drama ganha contornos mais próximos e diretos com a plateia. Niterói — O Theatro Municipal de Niterói será palco, neste domingo (16), às 17h, de uma experiência artística singular que promete aproximar o público da grande música e do teatro clássico. O espetáculo "Otello – A Tragédia de Shakespeare com a Música de Verdi" propõe uma narrativa contínua e emocionante que entrelaça, em tempo real, a obra dramática do dramaturgo inglês com a célebre ópera do compositor italiano.Idealizado pelos cantores líricos Tânia Novak e André Figueiredo, o projeto nasceu do desejo de democratizar o acesso à ópera e criar uma ponta entre as duas linguagens. A montagem adota o formato de câmara: com a orquestra reduzida à precisão de um piano e uma encenação intimista, o drama ganha contornos mais próximos e diretos com a plateia.

A dinâmica do espetáculo funciona através da alternância: o ator interpreta os pensamentos e dilemas dos personagens em português, enquanto os cantores dão vida às emoções viscerais por meio dos trechos musicais cantados em italiano.



"A palavra conduz a história e a música revela a dimensão emocional dos personagens. Ao ouvir primeiro o texto e, em seguida, a expressão musical, o público vivencia os temas centrais do drama — como amor, ciúme e manipulação — de forma profunda", destacam os idealizadores.



Elenco de renome nacional e internacional



O espetáculo reúne grandes nomes das artes cênicas e da música lírica:



Jaime Leibovitch (Narrador): Veterano dos palcos e da televisão brasileira (com passagens por produções como Vale Tudo e O Rei do Gado), o ator conduz a narrativa e costura a transição entre o texto e as cenas cantadas.



André Figueiredo (Tenor): Mestre em Performance Musical pela UFRJ, interpreta o papel-título de Otello, um dos mais exigentes do repertório lírico.



Tânia Novak (Soprano / Desdêmona): Integrante do Coro do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e com mestrado em Nova York, dá voz à protagonista feminina.



Daniel Soren (Barítono / Iago): Além de viver o vilão Iago, Soren responde pela direção cênica do projeto.



Samara Tobias (Soprano): Educadora musical e cantora com sólida atuação no cenário erudito e sacro.



Dília Tosta (Piano): Professora da Escola de Música da UFRJ, assume a responsabilidade de condensar toda a densidade da partitura orquestral de Verdi ao piano.



Com 90 minutos de duração e classificação livre, a montagem promete um mergulho acessível, porém de grande potência dramática, na história de uma das tragédias mais icônicas da literatura mundial.



SERVIÇO



Espetáculo: Ópera "Otello" – A tragédia de Shakespeare com a música de Verdi

Data: Domingo, 16 de agosto de 2026

Horário: 17h

Local: Theatro Municipal de Niterói (Rua XV de Novembro, 35 – Centro, Niterói)

Duração: 90 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 70 (inteira) | Meia Solidária: 50% de desconto mediante doação de 1kg de alimento não perecível.