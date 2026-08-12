Niterói: CT integra o programa Niterói Joga em Rede, política pública que aproxima o esporte do cotidiano das escolas municipais - Divulgação/Ascom

Niterói: CT integra o programa Niterói Joga em Rede, política pública que aproxima o esporte do cotidiano das escolas municipaisDivulgação/Ascom

Publicado 12/08/2026 15:21

Niterói - O Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede, localizado no Barreto, completa dois anos de atividades em agosto. Inaugurado em 2024, o espaço da Secretaria Municipal de Educação já atendeu mais de 20 mil estudantes da Rede Municipal e recebeu mais de mil partidas esportivas. O equipamento oferece estrutura, acompanhamento especializado e oportunidades para o desenvolvimento de jovens talentos.

O CT integra o programa Niterói Joga em Rede, política pública que aproxima o esporte do cotidiano das escolas municipais. O trabalho começa nas aulas de Educação Física, onde professores e a equipe técnica do programa identificam estudantes com potencial esportivo. Os alunos também podem ser convidados a integrar as equipes do Centro de Treinamento a partir do desempenho nos Jogos Escolares de Niterói (JEN). No CT, eles passam por um processo de aperfeiçoamento técnico e recebem acompanhamento especializado.

“Celebrar os dois anos dessa iniciativa é reconhecer uma política pública que acredita no potencial dos nossos estudantes e entende o esporte como uma ferramenta de transformação. O talento nasce nas escolas da nossa Rede e, aqui no Centro de Treinamento, encontra estrutura, acompanhamento e incentivo para crescer. Mais do que formar atletas, estamos formando cidadãos, fortalecendo valores como disciplina, convivência, dedicação e trabalho em equipe. Esse espaço representa o compromisso de Niterói com uma educação cada vez mais completa, que amplia oportunidades e abre novos caminhos para os nossos alunos”, afirmou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Para apoiar o desenvolvimento dos estudantes-atletas, o CT conta com quadra poliesportiva, arquibancada com capacidade para cerca de duas mil pessoas, arena multiuso e academia de alto rendimento. Os alunos também recebem acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, com profissionais como preparadores físicos, nutricionistas e fisioterapeutas. O programa disponibiliza ainda transporte exclusivo para os estudantes, com ônibus personalizados que homenageiam alunos da Rede Municipal. Os veículos fazem o deslocamento das escolas para os treinos e também para as partidas dos Jogos Escolares de Niterói (JEN).

Atualmente, o CT oferece treinamentos em quatro modalidades: futsal, vôlei, basquete e handebol. O espaço também se tornou um ponto de encontro da comunidade escolar, aproximando estudantes de diferentes unidades e fortalecendo a cultura esportiva no município. Para os estudantes, os resultados vão além das quadras.

Aos 14 anos, Ryan Machado, integrante da equipe de futsal, conta que a rotina de treinamentos transformou seu dia a dia. “O CT está mudando a minha vida. Antes eu acabava ficando muito tempo na rua e hoje estou me transformando em uma nova pessoa. Isso está me impactando muito. Estou muito grato”, destacou.

A estudante-atleta Caroline Antunes, de 15 anos, que integra a equipe de vôlei, também destaca os impactos da experiência no CT. “Tudo que estou aprendendo aqui tem impactado todas as áreas da minha vida. No esporte, aprendi bastante. Eu nem sabia que tinha o potencial que tenho, de estar sempre evoluindo. Estou muito feliz de participar desse programa”, celebrou.

Além da formação esportiva dos estudantes da Rede Municipal, o Centro de Treinamento passou a receber competições de diferentes níveis. Em novembro de 2024, sediou o Campeonato Sul-Centro Americano de Handebol Feminino, válido como seletiva para o Campeonato Mundial. Em junho de 2025, recebeu o Campeonato Pan-Americano de Wrestling U17. Já em março de 2026, foi palco da fase final da CONMEBOL Liga Evolución Sub-12 de Futsal Feminino.

O espaço também recebeu partidas oficiais de equipes tradicionais do esporte brasileiro. Entre elas, esteve a estreia do Vasco da Gama contra o Minas pela Copa do Brasil de Futsal, reforçando a capacidade do equipamento para sediar competições e eventos esportivos de diferentes portes.

Ao completar dois anos, o CT Niterói Joga em Rede amplia sua atuação como espaço de formação, convivência e prática esportiva, aproximando a Educação e o Esporte e criando novas oportunidades para os estudantes da Rede Municipal.