Niterói: segundo as informações da ocorrência, o motociclista também não possuía habilitação para conduzir o veículo - Reprodução/Internet

Niterói: segundo as informações da ocorrência, o motociclista também não possuía habilitação para conduzir o veículoReprodução/Internet

Publicado 12/08/2026 11:54

Niterói - Um homem de 28 anos foi detido na manhã de sábado (8), em Piratininga , na Região Oceânica de Niterói, após ser identificado realizando transporte de passageiros por aplicativo com dados vinculados a outra pessoa e a outra motocicleta.

A abordagem foi realizada por agentes do Segurança Presente durante patrulhamento na Avenida Raul de Oliveira Rodrigues. O motociclista estava acompanhado de um passageiro quando foi parado pela equipe. Inicialmente, o passageiro informou aos agentes que havia solicitado uma corrida por aplicativo. O condutor, por sua vez, afirmou que estaria apenas dando uma carona.

Durante a verificação dos dados, porém, os agentes constataram que o homem realizava transporte por aplicativo utilizando um cadastro registrado em nome de outro condutor e vinculado a outro veículo.

Ainda segundo as informações da ocorrência, o motociclista também não possuía habilitação para conduzir o veículo. O homem foi encaminhado para a 81ª DP (Itaipu), onde a ocorrência foi registrada. Segundo a autoridade policial, ele foi autuado por falsa identidade, crime previsto no artigo 307 do Código Penal. A motocicleta utilizada no transporte também foi apreendida.