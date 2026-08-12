Niterói: segundo as informações da ocorrência, o motociclista também não possuía habilitação para conduzir o veículoReprodução/Internet
Motociclista é detido em Niterói por usar cadastro de outra pessoa em aplicativo
Homem de 28 anos foi abordado em Piratininga e, segundo agentes, também não possuía habilitação
Motociclista é detido em Niterói por usar cadastro de outra pessoa em aplicativo
Homem de 28 anos foi abordado em Piratininga e, segundo agentes, também não possuía habilitação
Adolescente desaparecida em São Gonçalo é encontrada em Niterói
Jovem de 12 anos foi localizada na noite desta terça-feira e levada pela mãe ao Hospital Municipal Carlos Tortelly
Niterói convoca 90 aprovados para curso de formação da Guarda Municipal
Candidatos deverão comparecer no dia 17 de agosto à Cidade da Ordem Pública, no Barreto, para os procedimentos de posse e matrícula
Acidente com motocicleta provoca retenção na Alameda São Boaventura
Ocorrência aconteceu na manhã desta quarta-feira, no Fonseca, e afetou o trânsito no sentido Rio
Niterói reúne gestores para acompanhar avanços do Plano de Metas 2026
Liderado pelo prefeito Rodrigo Neves, encontro apresentou o andamento de ações em áreas como saúde, educação e segurança
Grota abre inscrições para cursos gratuitos de música e reforço escolar
Vagas são para alunos da rede pública ou moradores de comunidades a partir dos 7 anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.