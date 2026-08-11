Niterói: entre os avanços acompanhados no encontro está a inauguração, em julho, do Distrito de Inovação da Cantareira - Evelen Gouvêa/Ascom

Niterói: entre os avanços acompanhados no encontro está a inauguração, em julho, do Distrito de Inovação da CantareiraEvelen Gouvêa/Ascom

Publicado 11/08/2026 21:04

Niterói – A Prefeitura de Niterói realizou, nesta terça-feira (11), o 16º Encontro de Gestores. Liderada pelo prefeito Rodrigo Neves , a reunião reuniu o secretariado municipal para acompanhar o andamento das metas estabelecidas para 2026, avaliar os resultados alcançados e alinhar as próximas entregas previstas para a cidade. Durante o encontro, os gestores apresentaram o andamento de ações prioritárias em áreas como saúde, educação, segurança, mobilidade e políticas para as mulheres, com destaque para entregas já concluídas e projetos que avançam para as próximas etapas.

“Gostaria de agradecer a dedicação de todos. Temos secretários e secretárias competentes liderando as ações da administração municipal. Temos mais de 60% das metas previstas para 2026 já cumpridas e continuamos avançando. Este governo tem clareza de onde quer chegar. Por isso, Niterói tem o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado e a melhor gestão fiscal do Brasil”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Entre os avanços acompanhados no encontro está a inauguração, em julho, do Distrito de Inovação da Cantareira, que reúne universidades, centros de pesquisa, empresas, startups e o poder público para fortalecer a ciência, a tecnologia e a economia do conhecimento. Niterói também sediou, pela primeira vez, a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), maior evento científico da América Latina, que contou com a participação de estudantes da rede municipal.

Na área da segurança pública, Niterói avança no fortalecimento da integração entre as forças de segurança, na capacidade de investigação e na agilidade da resposta aos crimes. Um dos destaques foi a inauguração da Cidade da Polícia, realizada em parceria com o Governo do Estado e a Polícia Civil. O espaço reúne quatro unidades especializadas. Também foram formados, em agosto, 81 novos guardas municipais, que reforçarão as ações de segurança no município. Até o fim do ano, outros 90 guardas serão convocados, ampliando ainda mais o efetivo da corporação.

O resultado de Niterói no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal indicador da qualidade da educação no Brasil, registrou o maior crescimento da história do município, evidenciando os avanços da rede municipal de ensino. Para continuar fortalecendo a educação pública, a Prefeitura iniciou o processo de contratação de 300 agentes de apoio escolar, que atenderão ao crescimento da demanda por educação especial nas escolas municipais e contribuirão para ampliar as estratégias de inclusão.

Ainda este ano, a rede municipal de educação ganhará mais um reforço com a inauguração, em setembro, da Escola Municipal Lucília Gomes Monteiro da Silveira, no Engenho do Mato, cujas obras estão em andamento. Já o Bolsa Atleta, lançado em julho, contempla, nesta primeira edição, 213 esportistas niteroienses, entre atletas de base e das categorias estadual, nacional e internacional, incluindo 22 paratletas.

Na área da saúde, um dos principais destaques é o avanço das obras do Super Centro de Exames, Imagens e Especialidades da Região Oceânica. O equipamento está na fase final das obras, com 90% dos aparelhos já instalados, incluindo ressonância magnética e tomógrafo. A inauguração está prevista para este mês.

Na mobilidade, a cidade avança na expansão do sistema de bicicletas compartilhadas para a Região Oceânica. A primeira estação foi inaugurada em julho, com estrutura para 12 bicicletas adultas e oito infantis. Com a expansão, o município conta atualmente com 63 estações.

Nas políticas para as mulheres, foi concluída a implementação da plataforma on-line de formação continuada em gênero e direitos das mulheres no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Também foi realizada a capacitação dos integrantes do Conselho Tutelar sobre questões de gênero e prevenção da violência contra a mulher.

“Estamos avançando em importantes entregas previstas no Plano de Metas 2026, como a inauguração da Cidade da Polícia, a convocação e a formação de 81 novos guardas municipais, a inauguração do Distrito de Inovação da Cantareira e os avanços na implantação do Super Centro de Exames, Imagens e Especialidades da Região Oceânica. São resultados que demonstram o compromisso da gestão com o planejamento e com a melhoria da qualidade de vida da população. O Encontro de Gestores é fundamental para acompanharmos de perto cada meta, identificarmos os próximos passos e garantirmos, de forma integrada, que o planejamento se traduza em entregas concretas para a cidade”, reforçou a secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Elissa Rasma.

O Encontro de Gestores é um momento de alinhamento, monitoramento e aceleração das entregas para a população de Niterói. A iniciativa integra a estratégia de acompanhamento do Plano de Metas 2026 e do Plano Estratégico Niterói Que Queremos 2050. Com o monitoramento permanente das metas, a Prefeitura acompanha os resultados, identifica os próximos passos e fortalece a integração entre as diferentes áreas da administração municipal.