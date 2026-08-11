Niterói: Para se inscrever, basta acessar a página da Orquestra da Grota - Daniella Anatalício/Ascom

Niterói: Para se inscrever, basta acessar a página da Orquestra da GrotaDaniella Anatalício/Ascom

Publicado 11/08/2026 15:47

Niterói - Moradores de comunidades e alunos da rede pública de ensino a partir dos 7 anos podem se inscrever até o dia 31 de agosto para os cursos gratuitos do Espaço Cultural da Grota (ECG), projeto social com mais de 30 anos de atuação em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo.

O ECG oferece aulas de reforço escolar, iniciação musical, percussão popular, flauta doce, flauta transversal, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, piano/teclado, cavaquinho, violão e bateria, atendendo a cerca de mil alunos por ano, com disciplinas teóricas e atividades práticas. As vagas disponíveis são para núcleos em seis bairros de Niterói (São Francisco, São Domingos, Ilha da Conceição, Badu, Itaipu e Fonseca), além do núcleo Appolo II, em Itaboraí.

Desde sua fundação, em 1995, o Espaço Cultural da Grota faz da música e da educação instrumentos de transformação social e cidadania, tendo formado centenas de profissionais da música e encaminhado alunos para se desenvolverem em outras áreas, com diversos deles já formados em cursos de graduação, pós-graduação e mestrado, no Brasil e no exterior.

“A formação musical e pedagógica é um caminho de desenvolvimento integral para as nossas crianças e jovens, e estamos muito felizes em dar continuidade a essa jornada iniciada há três décadas, que hoje colhe os frutos e continua plantando sementes”, afirma Raquel Terra, ex-aluna e atual Diretora de Educação e Cultura do ECG.