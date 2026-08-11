Niterói: Policiais apreenderam 1.852 trouxinhas de maconha e dois rádios transmissores durante ação em Maria Paula - Reprodução/Internet

Niterói: Policiais apreenderam 1.852 trouxinhas de maconha e dois rádios transmissores durante ação em Maria PaulaReprodução/Internet

Publicado 11/08/2026 10:52

Niterói - Policiais apreenderam 1.852 trouxinhas de maconha e dois rádios transmissores durante ação em Maria Paula, Niterói.





A ocorrência foi registrada na Rua Hungria, na localidade conhecida como Esqueleto, durante uma operação de rotina realizada por policiais do DPO D12/12. Segundo o registro policial, os agentes realizavam patrulhamento quando se depararam com diversos indivíduos em atitude considerada suspeita. Ao perceberem a presença dos policiais, os homens correram em diferentes direções e não foram localizados. As equipes montaram um cerco tático na região, mas não conseguiram encontrar os suspeitos. Durante as buscas, os policiais localizaram materiais que teriam sido abandonados pelos indivíduos durante a fuga.



Drogas e rádios foram apreendidos

Uma ação de patrulhamento realizada pela Polícia Militar terminou com a apreensão de uma grande quantidade de drogas na tarde desta segunda-feira (10), em Maria Paula, Niterói. Os agentes encontraram o material depois que homens que estavam na região fugiram ao perceber a aproximação da equipe.A ocorrência foi registrada na Rua Hungria, na localidade conhecida como Esqueleto, durante uma operação de rotina realizada por policiais do DPO D12/12. Segundo o registro policial, os agentes realizavam patrulhamento quando se depararam com diversos indivíduos em atitude considerada suspeita. Ao perceberem a presença dos policiais, os homens correram em diferentes direções e não foram localizados. As equipes montaram um cerco tático na região, mas não conseguiram encontrar os suspeitos. Durante as buscas, os policiais localizaram materiais que teriam sido abandonados pelos indivíduos durante a fuga.

Ao todo, foram encontradas 1.852 trouxinhas de maconha e dois rádios transmissores. De acordo com a Polícia Militar, os equipamentos de comunicação são frequentemente utilizados por integrantes de grupos envolvidos no comércio ilegal de drogas. A ação ocorreu entre 14h58 e 17h17 desta segunda-feira. Após a apreensão, os policiais encaminharam o material para a 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada. Nenhum suspeito foi preso durante a operação. Os entorpecentes e os equipamentos apreendidos foram apresentados à autoridade policial, que poderá utilizar as informações do registro para tentar identificar os responsáveis pelo material abandonado.



A ocorrência faz parte das ações de policiamento ostensivo realizadas em áreas apontadas pelas forças de segurança como pontos de interesse para o combate ao comércio ilegal de drogas em Niterói.