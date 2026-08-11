Niterói: Theatro Municipal receberá apresentação da dupla, que grava audiovisual - Divulgação/Ascom

Niterói: Theatro Municipal receberá apresentação da dupla, que grava audiovisual Divulgação/Ascom

Publicado 11/08/2026 07:56



Niterói - Léo Pinheiro e Sergio Chiavazzoli sobem ao palco do Theatro Municipal de Niterói no dia 14 de agosto de 2026, às 20h, para a gravação do DVD “Embaralhando 7”, projeto que reúne músicas do álbum homônimo, releituras de trabalhos anteriores e canções de outros artistas ligados à trajetória da dupla. Os ingressos custam R$ 100, com 50% de desconto para quem levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Hospital Amor e Caridade.

Com direção artística pautada pela espontaneidade, pela sofisticação musical e pela força da música brasileira de raiz, o espetáculo propõe uma experiência que une baião, chula, samba, coco, toadas e outros ritmos em uma linguagem contemporânea. A proposta, segundo os artistas, é transmitir a complexidade da obra com leveza, naturalidade e emoção, valorizando a interação com o público e os momentos de improviso.

O nome “Embaralhando 7” nasceu da canção que dá título ao álbum e também da presença recorrente do número 7 em outras faixas do disco, criando uma unidade conceitual para o projeto. A gravação do DVD marca um passo importante na trajetória artística dos músicos, que destacam a afinidade construída ao longo da parceria iniciada no projeto “Léo Pinheiro ao Vivo em Casa”, quando Sergio Chiavazzoli assinou a direção e a produção musical.

“O espetáculo representa a união de dois amigos que decidiram fazer música de maneira leve e espontânea”, destacam os artistas. Embora o repertório seja construído sobre arranjos sofisticados e alto domínio técnico, a intenção é fazer com que essa riqueza musical chegue ao público de forma acolhedora, intensa e emocionante.

A escolha do Theatro Municipal de Niterói tem forte peso afetivo e simbólico. Além da beleza e da relevância histórica do espaço, a cidade ocupa lugar central na formação artística de Sergio Chiavazzoli, que construiu em Niterói boa parte de sua trajetória profissional. Para os músicos, gravar o DVD na cidade representa também reconhecer o ambiente cultural fértil que Niterói oferece aos artistas.

“Embaralhando 7” foi concebido para ser um registro audiovisual de um momento artístico especial, reunindo cerca de 18 canções e participações especiais de Lui Coimbra e André Polvo. O trabalho também valoriza profissionais e talentos ligados à cidade, tanto no palco quanto na produção, reforçando o vínculo do projeto com Niterói. A montagem contará ainda com uma estética de concerto contemporâneo, figurinos assinados pela marca Panô, cenário e iluminação pensados para destacar a música e uma equipe técnica experiente, incluindo Leco Possollo e Zelly Mansur, responsáveis pela gravação.

Mais do que um show, a noite pretende celebrar a música como encontro, memória e emoção. “Queremos transmitir alegria, emoção e o prazer de fazer música”, resumem os artistas.

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