Niterói: Martins e Dedé são os novos Diretores de Harmonia da Acadêmicos de Niterói - Gardel Assessoria/Divulgação

Niterói: Martins e Dedé são os novos Diretores de Harmonia da Acadêmicos de NiteróiGardel Assessoria/Divulgação

Publicado 10/08/2026 17:29

Niterói - A Acadêmicos de Niterói anunciou sua nova Direção de Harmonia para o Carnaval 2027. Martins e Dedé assumem o cargo na azul e branca da Cidade Sorriso, trazendo na bagagem uma vasta experiência na folia rumo ao próximo desfile da escola na Marquês de Sapucaí.

Martins iniciou sua trajetória no Carnaval desfilando em blocos e diversas agremiações. Sua principal passagem foi pela Estação Primeira de Mangueira, onde atuou na ala da comunidade, na coordenação da bateria, na Harmonia e na diretoria. Também passou pelas equipes de Harmonia do Império da Tijuca, Em Cima da Hora, Inocentes de Belford Roxo e União da Ilha, além de integrar as equipes de Dispersão e Movimentação da LESGA, LIERJ e Liga RJ, onde, nos últimos dois anos, ao lado de Dedé, esteve à frente da Diretoria de Operações.

“Minha expectativa de trabalho é a melhor possível. Estou ansioso e muito motivado para esse novo desafio. É muito gratificante receber a confiança que o presidente Hugo depositou em nosso trabalho. Formamos uma grande parceria na Liga e, por isso, não hesitamos em aceitar o convite. Disposição e empenho não faltarão, podem ter certeza”, revela Martins.

Dedé iniciou sua trajetória no Carnaval em 1986, desfilando como ritmista da Unidos do Jacarezinho, onde permaneceu até 2005. Em 2006, passou a desfilar como componente da Portela, onde atualmente integra a Harmonia. Em 2016, iniciou o trabalho na equipe de Movimentação da LIERJ e, desde 2023, atuava como diretor da equipe de Movimentação da Liga RJ.

“Minha expectativa para este novo trabalho é a melhor possível. Encaro este momento como mais uma oportunidade de aprendizado e crescimento dentro do Carnaval. Quero fazer o meu melhor, contribuir com toda a experiência que adquiri ao longo desses anos e, principalmente, ajudar a equipe no que for preciso. Chego com muita disposição para somar e fazer um grande trabalho”, finaliza Dedé.