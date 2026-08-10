Interdição acontece durante a madrugada para serviços de recuperação do pavimento na rampa de acesso à Ponte - Reprodução/Internet

Interdição acontece durante a madrugada para serviços de recuperação do pavimento na rampa de acesso à PonteReprodução/Internet

Publicado 10/08/2026 11:35





O acidente aconteceu no final da Grande Reta, entre os pórticos 13 e 14, no sentido Niterói. Equipes da concessionária Ecovias Ponte foram acionadas para atender a ocorrência e organizar o trânsito.



Por volta das 7h10, duas das três faixas interditadas foram liberadas, permitindo a retomada parcial do fluxo. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói. A dinâmica da colisão ainda é investigada.



Às 7h40, ainda havia lentidão nos dois sentidos da ponte. No sentido Rio, o congestionamento começava nos acessos, com tempo de travessia estimado em 28 minutos. No sentido Niterói, o percurso levava aproximadamente 26 minutos.



Trânsito intenso também afeta ruas de Niterói

Niterói - Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta interditou três faixas da Ponte Rio-Niterói na manhã desta segunda-feira (10). A colisão deixou um motociclista gravemente ferido e provocou retenções nos dois sentidos da via.O acidente aconteceu no final da Grande Reta, entre os pórticos 13 e 14, no sentido Niterói. Equipes da concessionária Ecovias Ponte foram acionadas para atender a ocorrência e organizar o trânsito.Por volta das 7h10, duas das três faixas interditadas foram liberadas, permitindo a retomada parcial do fluxo. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói. A dinâmica da colisão ainda é investigada.Às 7h40, ainda havia lentidão nos dois sentidos da ponte. No sentido Rio, o congestionamento começava nos acessos, com tempo de travessia estimado em 28 minutos. No sentido Niterói, o percurso levava aproximadamente 26 minutos.

O trânsito também apresentava retenções em diferentes pontos de Niterói durante a manhã. Segundo informações da NitTrans, a Avenida Quintino Bocaiuva, em São Francisco, tinha bastante congestionamento no sentido do Túnel Raul Veiga. Alguns motoristas relataram ter levado até 50 minutos para chegar a Icaraí.



Também houve relatos de falta de iluminação no Túnel Raul Veiga. De acordo com a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, foram registrados picos de energia no fim da madrugada e início da manhã. A Enel Rio foi acionada e o fornecimento foi restabelecido.



Na Alameda São Boaventura, no Fonseca, o tráfego era intenso nos sentidos Centro e Ponte. A Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, também apresentava congestionamento.



No Centro, a Avenida Marquês de Paraná registrava retenções. Em Icaraí, havia fluxo intenso na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e bastante movimentação na Avenida Almirante Ary Parreiras.