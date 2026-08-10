Interdição acontece durante a madrugada para serviços de recuperação do pavimento na rampa de acesso à PonteReprodução/Internet
O acidente aconteceu no final da Grande Reta, entre os pórticos 13 e 14, no sentido Niterói. Equipes da concessionária Ecovias Ponte foram acionadas para atender a ocorrência e organizar o trânsito.
Por volta das 7h10, duas das três faixas interditadas foram liberadas, permitindo a retomada parcial do fluxo. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói. A dinâmica da colisão ainda é investigada.
Às 7h40, ainda havia lentidão nos dois sentidos da ponte. No sentido Rio, o congestionamento começava nos acessos, com tempo de travessia estimado em 28 minutos. No sentido Niterói, o percurso levava aproximadamente 26 minutos.
Trânsito intenso também afeta ruas de Niterói
Também houve relatos de falta de iluminação no Túnel Raul Veiga. De acordo com a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, foram registrados picos de energia no fim da madrugada e início da manhã. A Enel Rio foi acionada e o fornecimento foi restabelecido.
Na Alameda São Boaventura, no Fonseca, o tráfego era intenso nos sentidos Centro e Ponte. A Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, também apresentava congestionamento.
No Centro, a Avenida Marquês de Paraná registrava retenções. Em Icaraí, havia fluxo intenso na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e bastante movimentação na Avenida Almirante Ary Parreiras.
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