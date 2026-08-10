Niterói: Icaraí terá, até o final de 2017, uma nova orla moderna e toda revitalizada - Divulgação/Ascom

Niterói: Icaraí terá, até o final de 2017, uma nova orla moderna e toda revitalizadaDivulgação/Ascom

Publicado 10/08/2026 10:54

Niterói - A Prefeitura de Niterói lançará, neste mês de agosto, o edital para a revitalização da Orla da Praia de Icaraí, um dos principais cartões-postais da cidade. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o final de 2027. O projeto reorganiza os fluxos de pedestres, ciclistas e do transporte público, além de melhorar a acessibilidade e a iluminação ao longo de todo o percurso.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que o projeto integra um conjunto de investimentos da gestão municipal no bairro.

“Niterói tem uma paisagem exuberante, e Icaraí merece uma orla ainda melhor, mais acessível e acolhedora, que valorize esse importante espaço de lazer e convivência da população. Já implantamos a iluminação esportiva de LED, que ampliou as atividades na orla, e estamos realizando outros investimentos importantes na região, como a restauração do Cinema Icaraí e da Praça Getúlio Vargas. O bairro também receberá a maior obra de drenagem de sua história, no entorno do Caio Martins, e a primeira Unidade Básica de Saúde com atenção especial à população idosa. São ações que demonstram o compromisso de nossa gestão com a melhoria constante da qualidade de vida do cidadão”, afirmou o prefeito.

A principal novidade é a ciclovia, que ligará toda a orla, com 1.285 metros de extensão, desde a Rua Miguel de Frias até a Estrada Leopoldo Fróes. A via será separada da área de pedestres por meio de rebaixamento de aproximadamente 13 centímetros, pavimentação diferenciada, sinalização horizontal específica e tratamento adequado nos pontos de travessia.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier, o projeto foi elaborado para integrar diferentes formas de deslocamento e ampliar a utilização dos espaços públicos. “A revitalização foi planejada para organizar e dar mais segurança aos deslocamentos de pedestres, ciclistas e usuários do transporte público, além de ampliar os espaços de permanência e lazer. A nova ciclovia terá continuidade em toda a orla e segregação física da área destinada aos pedestres. Também vamos ampliar o calçadão, melhorar a acessibilidade e preservar elementos característicos da Praia de Icaraí, como o desenho das pedras portuguesas e a arborização existente”, explicou Barandier.

Outro destaque é a renovação completa dos quiosques. As estruturas existentes serão substituídas por quiosques modernos e padronizados, instalados sobre decks elevados em pontos específicos da orla e com infraestrutura de energia, água e esgotamento sanitário. Cada quiosque contará com banheiros, ampliando o conforto dos banhistas e contribuindo para a proteção do meio ambiente. A distribuição ordenada busca unir funcionalidade, qualidade estética e preservação da paisagem, conferindo à orla uma identidade visual unificada.

A acessibilidade universal é uma das diretrizes estruturantes do projeto. O calçadão passará a contar com uma faixa de 1,50 metro em granito, lisa e contínua, junto à faixa de areia, garantindo conforto e circulação para cadeirantes em toda a extensão da orla. Em frente a cada travessia, serão implantados acessos à praia com escadas e rampas, totalizando sete rampas acessíveis. O projeto também prevê piso tátil de alerta, faixas de travessia sinalizadas para pedestres e ciclistas e dispositivos de moderação de tráfego nos pontos de cruzamento.

No eixo da mobilidade, o calçadão será ampliado em cerca de cinco metros a partir da linha de arborização existente, aumentando a capacidade de circulação e permanência. A faixa de granito junto à areia também funcionará como pista de corrida e caminhada, somando 2.045 metros quadrados.

As baias destinadas ao transporte coletivo serão readequadas para comportar até três ônibus simultaneamente, com novos abrigos para passageiros e sinalização acessível. A paginação do calçadão em pedras portuguesas será mantida e reproduzida em toda a nova largura do passeio, respeitando a característica histórica da orla e preservando a identidade visual e a continuidade do desenho urbano.

A intervenção inclui ainda um novo sistema de iluminação pública para o calçadão e a faixa de areia, além da instalação de mobiliário urbano, como bancos, lixeiras, bicicletários e equipamentos de lazer e atividade física. O projeto paisagístico prevê a manutenção da arborização existente. O mirante também será requalificado e receberá um novo piso seguindo o padrão do calçadão, além da reforma do guarda-corpo e de nova iluminação.