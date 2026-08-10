Niterói: registros feitos por transeuntes mostram o fogo atingindo a fiação elétricaReprodução/Internet
Incêndio em poste provoca interrupção de energia no Centro de Niterói
Fogo atingiu a fiação elétrica na Rua Marquês de Paraná durante a madrugada; fornecimento foi restabelecido ainda pela manhã
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Juíza Patrícia Acioli é homenageada em evento gratuito
Como parte do evento haverá a exposição imersiva Patrícia, com curadoria de Bia Lessa
Lucas Cêda e Ygor Silva são os novos Diretores de Carnaval da Acadêmicos de Niterói
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Niterói ganha reforço de 300 agentes de apoio escolar
Convocação dos profissionais foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira
Prefeito de Niterói renova convênio do Proeis por dois anos
Investimento na segurança da cidade será de cerca de R$ 50 milhões
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