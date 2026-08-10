Niterói: registros feitos por transeuntes mostram o fogo atingindo a fiação elétrica - Reprodução/Internet

Niterói: registros feitos por transeuntes mostram o fogo atingindo a fiação elétricaReprodução/Internet

Publicado 10/08/2026 10:15

Niterói - Um incêndio atingiu um poste na Rua Marquês de Paraná, no Centro de Niterói , durante a madrugada desta segunda-feira (10). As chamas alcançaram a fiação elétrica e provocaram grandes labaredas na região.

A ocorrência foi registrada por volta de 0h40. Vídeos feitos por pessoas que passavam pelo local mostram o fogo concentrado na estrutura do poste e na rede elétrica. O incidente deixou moradores e estabelecimentos da área próxima sem energia durante a madrugada.

Segundo a Enel Rio, uma equipe da concessionária foi acionada assim que a ocorrência foi identificada. Os profissionais foram ao local para isolar a área e realizar os procedimentos necessários para o restabelecimento do serviço.

Em nota, a empresa informou que o fornecimento de energia aos clientes da Rua Marquês de Paraná afetados pela ocorrência foi normalizado ainda durante a madrugada.

Não há informações sobre feridos.