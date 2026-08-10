Niterói: Juíza Patrícia Acioli terá seu legado relembrado através de evento gratuito - Reprodução/Internet

Niterói: Juíza Patrícia Acioli terá seu legado relembrado através de evento gratuitoReprodução/Internet

Publicado 10/08/2026 10:09 | Atualizado 10/08/2026 10:10

Niterói - Na próxima terça, dia 11, faz 15 anos do assassinato da juíza Patrícia Acioli, morta por PMs do 7º BPM ( São Gonçalo ), em Niterói.

Para celebrar a memória e o legado da magistrada, de segunda até quarta desta semana (dias 10, 11 e 12/08), acontecerá a 2ª Mostra Patrícia Acioli, promovida pela Cátedra que leva o nome da juíza, uma iniciativa da UFRJ. A coordenação do projeto é do antropólogo Luiz Eduardo Soares.

Como parte do evento, haverá a exposição imersiva "Patrícia" com curadoria de Bia Lessa, e o lançamento do Observatório do Feminicídio do Estado do Rio de Janeiro. Um documentário e uma biografia da magistrada também fazem parte dos trabalhos da Cátedra e estão em fase de produção. O evento é gratuito e aberto ao público.

