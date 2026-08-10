Niterói: sistema de câmeras da Prefeitura e o cercamento eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) foram fundamentais para identificar o suspeito - Divulgação/Ascom

Niterói: sistema de câmeras da Prefeitura e o cercamento eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) foram fundamentais para identificar o suspeitoDivulgação/Ascom

Publicado 10/08/2026 10:49

Niterói – Uma ação integrada entre a Prefeitura de Niterói, a Polícia Civil, o Programa Segurança Presente e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão em flagrante de um criminoso apontado como autor de um roubo ocorrido quinta-feira (6) no bairro de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói.

O sistema de câmeras da Prefeitura e o cercamento eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) foram fundamentais para identificar o suspeito, acompanhar seu deslocamento e ajudar as forças de segurança a localizá-lo. A prisão ocorreu menos de 24 horas após o crime.

A vítima caminhava pela Rua Senador Lúcio Bittencourt quando foi abordada pelo homem, que estava em uma motocicleta. Armado com um revólver, ele ameaçou a vítima e roubou uma aliança de ouro avaliada em R$ 2 mil.

O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu). A partir do registro da ocorrência, as forças de segurança acionaram o sistema de monitoramento da Prefeitura. Policiais da 81ª DP passaram a trabalhar em conjunto com as equipes do CISP, do Segurança Presente Niterói e da PRF para identificar o caminho percorrido pelo suspeito.

Com o cruzamento das informações e a análise das imagens das câmeras de alta definição da Prefeitura e da PRF, foi possível acompanhar a rota de fuga e chegar à localização do ladrão. A ação terminou com a prisão em flagrante do criminoso.

Pacto Niterói Contra a Violência

A ação é um exemplo do trabalho integrado entre as forças de segurança e das políticas desenvolvidas pelo Pacto Niterói Contra a Violência. O programa da Prefeitura reúne investimentos permanentes em inteligência e tecnologia, incluindo o sistema de cercamento eletrônico do CISP, além do financiamento do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e do Regime Adicional de Serviço (RAS) para as polícias Civil e Militar.

O Pacto também reúne ações de prevenção e iniciativas sociais voltadas à redução da violência. A integração entre tecnologia, inteligência e atuação das forças de segurança vem contribuindo para a redução sustentada dos índices criminais e para o rápido esclarecimento de delitos em Niterói.

Serviço e canais de denúncia

A população pode colaborar com as forças de segurança de forma anônima e com sigilo garantido pelo Disque Denúncia, no telefone 2253-1177; pela 81ª DP de Itaipu, pelo WhatsApp (21) 98596-7101; ou pelo CISP, no número 153.