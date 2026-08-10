Niterói: Policiais do 12º BPM apreenderam drogas e dinheiro durante uma ação no CubangoDivulgação/PMERJ
Patrulhamento termina com prisão por tráfico de drogas no Cubango
Ação do PATAMO do 12º BPM ocorreu na Travessa São José e resultou na apreensão de crack, maconha, cocaína e dinheiro
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