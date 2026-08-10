Niterói: Policiais do 12º BPM apreenderam drogas e dinheiro durante uma ação no Cubango - Divulgação/PMERJ

Niterói: Policiais do 12º BPM apreenderam drogas e dinheiro durante uma ação no CubangoDivulgação/PMERJ

Publicado 10/08/2026 11:16

Niterói - Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação do PATAMO do 12º BPM, na tarde de sábado (8), no Cubango, em Niterói . A ocorrência aconteceu na Travessa São José, durante patrulhamento realizado por policiais da 3ª Companhia.

Segundo a Polícia Militar, os agentes identificaram uma movimentação suspeita em um local apontado como ponto de comercialização de drogas. Durante a abordagem, os policiais teriam flagrado um homem vendendo entorpecentes para outras duas pessoas.

Os três envolvidos foram abordados. Com um deles, apontado pela PM como responsável pela venda das drogas, foram apreendidas 94 pedras de crack, 54 invólucros de maconha, 27 pinos de cocaína e R$ 23 em espécie.

O suspeito foi levado para a delegacia e, após a análise da ocorrência pela autoridade policial, permaneceu preso. Os outros dois homens também foram conduzidos para prestar esclarecimentos, mas acabaram liberados.

A ocorrência foi encaminhada para a 78ª DP, em Niterói, onde foram realizados os procedimentos de polícia judiciária. Segundo o registro, a ação começou por volta das 17h27 e foi encerrada às 22h18. Um dos homens liberados possui registros anteriores por roubo e tráfico de drogas.

A ocorrência integra as ações de patrulhamento realizadas pelo 12º BPM em áreas apontadas pelas forças de segurança como pontos de comercialização de entorpecentes.