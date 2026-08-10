Niterói: a Marinha do Brasil emitiu um aviso que inclui o litoral da cidade e prevê mar agitado até a meia-noite de quarta-feira - Reprodução/Internet

Niterói: a Marinha do Brasil emitiu um aviso que inclui o litoral da cidade e prevê mar agitado até a meia-noite de quarta-feiraReprodução/Internet

Publicado 10/08/2026 11:04





Durante o período, as ondas podem chegar a 2,5 metros de altura, com direção predominante Sul. O aviso é válido para diferentes trechos do litoral do Rio de Janeiro, entre Paraty e São João da Barra.



Diante das condições previstas, a Defesa Civil recomenda que moradores e visitantes evitem o banho de mar e a prática de esportes aquáticos enquanto durar a ressaca.



A orientação também é não permanecer em mirantes ou em áreas próximas ao mar durante os períodos de ondas fortes. Quem estiver na orla deve seguir as recomendações das equipes do Corpo de Bombeiros.



Caso as ondas atinjam as calçadas, a população também deve evitar o uso de bicicletas. Pescadores são orientados a suspender a navegação durante o período de mar agitado.



Em caso de acidente no mar, a recomendação é não tentar entrar na água para realizar o resgate. O Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente.



Risco de incêndios permanece alto

Niterói - A cidade de Niterói está em alerta para ressaca a partir das 18h desta segunda-feira (10). A Marinha do Brasil emitiu um aviso que inclui o litoral da cidade e prevê mar agitado até a meia-noite de quarta-feira (12).Durante o período, as ondas podem chegar a 2,5 metros de altura, com direção predominante Sul. O aviso é válido para diferentes trechos do litoral do Rio de Janeiro, entre Paraty e São João da Barra.Diante das condições previstas, a Defesa Civil recomenda que moradores e visitantes evitem o banho de mar e a prática de esportes aquáticos enquanto durar a ressaca.A orientação também é não permanecer em mirantes ou em áreas próximas ao mar durante os períodos de ondas fortes. Quem estiver na orla deve seguir as recomendações das equipes do Corpo de Bombeiros.Caso as ondas atinjam as calçadas, a população também deve evitar o uso de bicicletas. Pescadores são orientados a suspender a navegação durante o período de mar agitado.Em caso de acidente no mar, a recomendação é não tentar entrar na água para realizar o resgate. O Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente.

Além da ressaca, a Defesa Civil Estadual mantém o monitoramento do risco de incêndios florestais. Mesmo com a previsão de chuva, o risco é considerado muito alto nas regiões Noroeste, Norte e Sul I do estado e alto na região Serrana II.



A previsão para esta segunda-feira indica tempo nublado a encoberto em Niterói, com possibilidade de chuva fraca a intensa ao longo do dia.



A temperatura máxima pode chegar a 28°C. Os ventos devem variar entre fracos e moderados, com possibilidade de rajadas moderadas principalmente durante a tarde e a noite.