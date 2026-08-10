Niterói: parceria com o Uruguai prevê formação de professores, intercâmbio de estudantes e educadores e certificação dos alunos da rede municipal - Leonardo Fonseca/Ascom

Niterói: parceria com o Uruguai prevê formação de professores, intercâmbio de estudantes e educadores e certificação dos alunos da rede municipalLeonardo Fonseca/Ascom

Publicado 10/08/2026 11:09

Niterói - A cidade de Niterói terá a primeira escola pública bilíngue em português e espanhol da rede municipal. A Escola Municipal Dom José Pereira Alves, na Vila Ipiranga, Fonseca, Zona Norte da cidade, será a unidade-piloto da iniciativa, que será implementada em parceria com o governo do Uruguai.

Para o prefeito Rodrigo Neves , que preside a MercoCidades - Associação de Prefeitos da América do Sul, a implantação da escola bilíngue representa um avanço na educação pública municipal e amplia as oportunidades oferecidas aos estudantes.

“A implantação da primeira escola bilíngue em Português e Espanhol da nossa rede municipal representa um avanço importante para a educação pública de Niterói. Essa parceria com o Uruguai amplia horizontes para nossos estudantes, fortalece a integração com a América do Sul e reafirma nosso compromisso com uma educação pública de qualidade”, afirmou o prefeito.

O acordo de cooperação entre Niterói e o governo uruguaio será assinado na próxima semana, com a presença do presidente da Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani. A iniciativa integra um programa voltado à ampliação do ensino da língua e da cultura espanhola e o fortalecimento da educação integral em tempo integral, aproximando a rede pública de Niterói de outros países da América Latina.

A parceria prevê ações de formação continuada para professores, com foco no ensino da língua e da cultura espanhola e no aprimoramento das práticas pedagógicas do programa. Também estão previstos intercâmbios de professores e estudantes com cidades uruguaias, além da certificação dos alunos.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, destacou que a cooperação internacional também terá impacto na formação dos profissionais da rede. “A formalização deste termo de cooperação representa um marco importante para a Educação de Niterói. Essa parceria internacional fortalece também a formação dos nossos profissionais. Para além de ensinar um novo idioma, a iniciativa está aproximando culturas e fortalecendo uma educação cada vez mais inovadora”, destacou.