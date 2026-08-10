Niterói: projeto teve início em Icaraí, nas ruas Ator Paulo Gustavo e Tavares de Macedo, e atualmente envolve mais de 300 condomínios e estabelecimentos comerciais - Divulgação/Ascom

Niterói: projeto teve início em Icaraí, nas ruas Ator Paulo Gustavo e Tavares de Macedo, e atualmente envolve mais de 300 condomínios e estabelecimentos comerciaisDivulgação/Ascom

Publicado 10/08/2026 11:24

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói ( Clin ) ampliou o serviço de coleta seletiva do projeto Recicla Niterói, que passa a contar com 12 pontos de descarte e funcionamento aos domingos em Icaraí. Na última sexta-feira (7), foram inaugurados três novos pontos do programa nas ruas Pereira da Silva, Ator Paulo Gustavo e Mariz e Barros.

Além da ampliação dos locais de atendimento, o projeto também passa a funcionar aos domingos, das 9h às 14h, oferecendo mais uma oportunidade para que os moradores façam o descarte correto dos resíduos recicláveis.

O Recicla Niterói completa dois anos em novembro e vem ampliando, de forma contínua, o acesso da população à coleta seletiva. Desde a implantação do programa, cerca de 310 toneladas de materiais recicláveis já foram encaminhadas para a reciclagem, contribuindo para a preservação ambiental e para o fortalecimento da sustentabilidade no município.

Para o presidente da Clin, Acílio Borges, a ampliação do atendimento representa mais um incentivo à participação da população.

"Estamos inovando ao oferecer atendimento também aos domingos para estimular ainda mais a participação dos moradores. O Recicla Niterói é um projeto inovador e vem apresentando resultados muito positivos, contribuindo para que nossa cidade continue sendo referência em sustentabilidade e para que a Clin mantenha sua posição de destaque entre as empresas de limpeza urbana do Estado do Rio de Janeiro."

Antes da ampliação, a Gerência de Inovação e Sustentabilidade da Clin realizou um projeto-piloto no domingo anterior para avaliar a demanda pelo serviço. De acordo com o setor, o resultado confirmou que a ampliação do horário seria muito bem recebida pela população.

É o caso do aposentado Jackson Nunes, de 72 anos. "Acho super necessário e fui muito a favor de ter mais pontos de coleta. Com eles funcionando aos domingos, as pessoas têm mais facilidade para fazer o descarte, porque estão em casa". O porteiro Ailton Luiz dos Santos, de 58 anos, considera a iniciativa fundamental. "Acho muito bom, uma ótima ideia. É excelente eles estarem mais presentes na cidade. Separar o lixo reciclável do orgânico faz toda a diferença". Já o auxiliar de serviços gerais Nilson Antunes, de 57 anos, afirmou que a iniciativa facilitou seu trabalho. "A gente consegue trazer os recicláveis para cá sem deixar acumular ou sujar o local. Isso também ajuda a agilizar o serviço."

O projeto teve início em Icaraí, nas ruas Ator Paulo Gustavo e Tavares de Macedo, e atualmente envolve mais de 300 condomínios e estabelecimentos comerciais.

Desde o início do programa, síndicos e administradores recebem orientação técnica da Clin sobre a separação correta dos resíduos orgânicos e recicláveis. Em todos os pontos de entrega, funcionários permanecem no local para orientar a população quanto ao descarte adequado dos materiais.

Niterói é pioneira na implantação da coleta seletiva em larga escala e oferece diferentes modalidades do serviço em todo o município. Atualmente, a cidade conta com 64 moloks — sendo 35 destinados aos resíduos orgânicos e 29 aos recicláveis secos — distribuídos em 28 pontos, além de 12 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e da coleta seletiva porta a porta, disponível em 100% da cidade.

Em 2025, a Clin recolheu 6.595,35 toneladas de resíduos recicláveis, o equivalente a 5,1% de todo o resíduo coletado no município. Neste ano, a Companhia também passou a contabilizar os materiais recicláveis recolhidos por outras empresas que atuam em Niterói. Pelo décimo ano consecutivo, Niterói ocupa a primeira colocação no Estado do Rio de Janeiro no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), alcançando nota 0,749.

Os locais de descarte de recicláveis podem ser consultados no mapa interativo disponível no site da Clin, na seção ‘Como Reciclar em Niterói’, e também no Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo) da Prefeitura de Niterói.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo Fale Conosco da Clin, pelos telefones 0800 367 9100 e (21) 99753-1952, que também atende via WhatsApp.