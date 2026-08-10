Niterói: inscrições são gratuitas e devem ser feitas previamente por meio do preenchimento do formulário - Reprodução/Internet

Niterói: inscrições são gratuitas e devem ser feitas previamente por meio do preenchimento do formulárioReprodução/Internet

Publicado 10/08/2026 17:19





O objetivo da ação é oferecer orientações jurídicas preventivas, esclarecer dúvidas recorrentes do cotidiano comercial e capacitar as participantes para a tomada de decisões seguras, fortalecendo a atuação feminina no mercado e garantindo mais proteção a quem empreende e a quem consome.



A programação contará com duas palestras conduzidas por especialistas. A primeira, com o tema “O protagonismo feminino nas relações de consumo”, será ministrada por Verônica de Oliveira, delegada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro desde 2002 e superintendente de Programas de Defesa do Consumidor da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor. Na sequência, a advogada Ana Maria Rodrigues, consultora jurídica com mais de 30 anos de atuação em Direito do Consumidor e pós-graduada em Direito Público e Privado, apresentará a palestra “Mulher, consumo e emancipação”.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas previamente por meio do preenchimento do formulário: Niterói – A Prefeitura promove, nesta quarta-feira (12), às 9h, no Auditório do Caminho Niemeyer, o encontro “Os Direitos e a Defesa das Mulheres nas Relações de Consumo”. Voltado para consumidoras, feirantes, empresárias e donas de pequenos negócios do município, o evento é uma iniciativa conjunta da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor – Procon Niterói, do Programa Niterói por Elas e do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados.O objetivo da ação é oferecer orientações jurídicas preventivas, esclarecer dúvidas recorrentes do cotidiano comercial e capacitar as participantes para a tomada de decisões seguras, fortalecendo a atuação feminina no mercado e garantindo mais proteção a quem empreende e a quem consome.A programação contará com duas palestras conduzidas por especialistas. A primeira, com o tema “O protagonismo feminino nas relações de consumo”, será ministrada por Verônica de Oliveira, delegada da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro desde 2002 e superintendente de Programas de Defesa do Consumidor da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor. Na sequência, a advogada Ana Maria Rodrigues, consultora jurídica com mais de 30 anos de atuação em Direito do Consumidor e pós-graduada em Direito Público e Privado, apresentará a palestra “Mulher, consumo e emancipação”.As inscrições são gratuitas e devem ser feitas previamente por meio do preenchimento do formulário: https://forms.cloud.microsoft/r/mqQPZNvjzd?origin=lprLink

Serviço



Evento: Os Direitos e a Defesa das Mulheres nas Relações de Consumo

Data: 12 de agosto de 2026

Horário: 9h

Local: Auditório do Caminho Niemeyer

Inscrições: Gratuitas, mediante preenchimento do formulário on-line



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