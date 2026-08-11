Niterói: Jorge é um dos fundadores e coordenadores do Dharma Bh?mi, espaço dedicado ao estudo e à prática de Yoga, Meditação, Ved?nta e Mindfulness - Divulgação/Ascom

Niterói: Jorge é um dos fundadores e coordenadores do Dharma Bh?mi, espaço dedicado ao estudo e à prática de Yoga, Meditação, Ved?nta e MindfulnessDivulgação/Ascom

Publicado 11/08/2026 07:42





O livro reúne reflexões que aproximam os ensinamentos dessa tradição milenar dos desafios da vida contemporânea. Ao longo dos textos, Jorge Carrano convida o leitor a olhar para temas como presença, autoconhecimento, impermanência, silêncio e consciência, mostrando que a prática vai muito além das posturas físicas e pode oferecer caminhos para viver com mais clareza, equilíbrio e propósito.



"O Yoga começa no tapete, mas não termina nele. É na forma como nos relacionamos com a vida, com as pessoas e conosco que seus ensinamentos realmente se manifestam", afirma o autor.



Publicitário formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Jorge Carrano iniciou sua jornada no Yoga em 1993 e construiu uma trajetória marcada pelo diálogo entre tradição e ciência. É formado pelo Studio Sarasvat de Yoga e Vednta, pelo Instituto de Estudos e Pesquisas de Yoga (IEPY) e certificado pela tradicional escola Kaivalyadhama, na Índia. Também é instrutor de Mindfulness pelo modelo neurocognitivo (BMT©), certificado pelo Mindfulness Centre of Excellence, de Londres.



Desde 2016, Jorge é um dos fundadores e coordenadores do Dharma Bhmi, espaço dedicado ao estudo e à prática de Yoga, Meditação, Vednta e Mindfulness, em Icaraí. Ao longo dessa trajetória, também idealizou o projeto Yoga na Praia, que desde 2017 promove aulas abertas e gratuitas e já proporcionou a experiência do Yoga a mais de 7.200 pessoas.



O lançamento do livro marca as comemorações pelos 10 anos do Dharma Bhmi, celebrando uma década de dedicação à difusão do Yoga, da meditação e do autoconhecimento em Niterói. Dando continuidade à programação, Jorge Carrano também participa da FLIN – Festa Literária Internacional de Niterói, no dia 16 de agosto, das 15h às 18h, ampliando o diálogo com leitores e com o público interessado em literatura, filosofia e bem-estar. O evento convida o público a refletir sobre como os ensinamentos do Yoga podem ultrapassar os limites da prática e dialogar com as escolhas, os desafios e as transformações da vida cotidiana. Niterói - O professor de Yoga e meditação Jorge Carrano lança, no dia 15 de agosto, seu primeiro livro, "Yoga entre o tapete e o absoluto – Reflexões sobre o que cessa e o que permanece", em um evento especial que integra as comemorações pelos 10 anos do Dharma Bhmi, espaço de referência em Yoga, Meditação, Vednta e Mindfulness em Niterói. O lançamento acontece das 10:30 às 13h, no Auditório do Museu de Arte Contemporânea (MAC), com uma conversa entre o autor e a jornalista e escritora niteroiense Fernanda Pimentel, seguida de sessão de autógrafos.O livro reúne reflexões que aproximam os ensinamentos dessa tradição milenar dos desafios da vida contemporânea. Ao longo dos textos, Jorge Carrano convida o leitor a olhar para temas como presença, autoconhecimento, impermanência, silêncio e consciência, mostrando que a prática vai muito além das posturas físicas e pode oferecer caminhos para viver com mais clareza, equilíbrio e propósito."O Yoga começa no tapete, mas não termina nele. É na forma como nos relacionamos com a vida, com as pessoas e conosco que seus ensinamentos realmente se manifestam", afirma o autor.Publicitário formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Jorge Carrano iniciou sua jornada no Yoga em 1993 e construiu uma trajetória marcada pelo diálogo entre tradição e ciência. É formado pelo Studio Sarasvat de Yoga e Vednta, pelo Instituto de Estudos e Pesquisas de Yoga (IEPY) e certificado pela tradicional escola Kaivalyadhama, na Índia. Também é instrutor de Mindfulness pelo modelo neurocognitivo (BMT©), certificado pelo Mindfulness Centre of Excellence, de Londres.Desde 2016, Jorge é um dos fundadores e coordenadores do Dharma Bhmi, espaço dedicado ao estudo e à prática de Yoga, Meditação, Vednta e Mindfulness, em Icaraí. Ao longo dessa trajetória, também idealizou o projeto Yoga na Praia, que desde 2017 promove aulas abertas e gratuitas e já proporcionou a experiência do Yoga a mais de 7.200 pessoas.O lançamento do livro marca as comemorações pelos 10 anos do Dharma Bhmi, celebrando uma década de dedicação à difusão do Yoga, da meditação e do autoconhecimento em Niterói. Dando continuidade à programação, Jorge Carrano também participa da FLIN – Festa Literária Internacional de Niterói, no dia 16 de agosto, das 15h às 18h, ampliando o diálogo com leitores e com o público interessado em literatura, filosofia e bem-estar. O evento convida o público a refletir sobre como os ensinamentos do Yoga podem ultrapassar os limites da prática e dialogar com as escolhas, os desafios e as transformações da vida cotidiana.

SOBRE O AUTOR



Jorge Carrano nasceu em Niterói (RJ), é publicitário formado pela UFF e dedica-se ao estudo e ao ensino do Yoga há mais de três décadas. É formado pelo Studio Sarasvat de Yoga e Vednta, pelo Instituto de Estudos e Pesquisas de Yoga (IEPY) e certificado pela Escola de Kaivalyadhama, na Índia. Também é instrutor de Mindfulness pelo modelo neurocognitivo (BMT©), certificado pelo Mindfulness Centre of Excellence, de Londres. É um dos fundadores e coordenadores do Dharma Bhmi e ministra cursos, retiros, palestras e workshops sobre Yoga, Meditação, Vednta e qualidade de vida.



SERVIÇO



Lançamento do livro Yoga entre o tapete e o absoluto – Reflexões sobre o que cessa e o que permanece

Data: 15 de agosto

Horário: das 10:30 às 13h

Local: Auditório do Museu de Arte Contemporânea (MAC Niterói)

Aberto ao público

Programação: Bate-papo entre Jorge Carrano e a jornalista Fernanda Pimentel, seguido de sessão de autógrafos.

