Niterói: Jorge é um dos fundadores e coordenadores do Dharma Bh?mi, espaço dedicado ao estudo e à prática de Yoga, Meditação, Ved?nta e MindfulnessDivulgação/Ascom
O livro reúne reflexões que aproximam os ensinamentos dessa tradição milenar dos desafios da vida contemporânea. Ao longo dos textos, Jorge Carrano convida o leitor a olhar para temas como presença, autoconhecimento, impermanência, silêncio e consciência, mostrando que a prática vai muito além das posturas físicas e pode oferecer caminhos para viver com mais clareza, equilíbrio e propósito.
"O Yoga começa no tapete, mas não termina nele. É na forma como nos relacionamos com a vida, com as pessoas e conosco que seus ensinamentos realmente se manifestam", afirma o autor.
Publicitário formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Jorge Carrano iniciou sua jornada no Yoga em 1993 e construiu uma trajetória marcada pelo diálogo entre tradição e ciência. É formado pelo Studio Sarasvat de Yoga e Vednta, pelo Instituto de Estudos e Pesquisas de Yoga (IEPY) e certificado pela tradicional escola Kaivalyadhama, na Índia. Também é instrutor de Mindfulness pelo modelo neurocognitivo (BMT©), certificado pelo Mindfulness Centre of Excellence, de Londres.
Desde 2016, Jorge é um dos fundadores e coordenadores do Dharma Bhmi, espaço dedicado ao estudo e à prática de Yoga, Meditação, Vednta e Mindfulness, em Icaraí. Ao longo dessa trajetória, também idealizou o projeto Yoga na Praia, que desde 2017 promove aulas abertas e gratuitas e já proporcionou a experiência do Yoga a mais de 7.200 pessoas.
O lançamento do livro marca as comemorações pelos 10 anos do Dharma Bhmi, celebrando uma década de dedicação à difusão do Yoga, da meditação e do autoconhecimento em Niterói. Dando continuidade à programação, Jorge Carrano também participa da FLIN – Festa Literária Internacional de Niterói, no dia 16 de agosto, das 15h às 18h, ampliando o diálogo com leitores e com o público interessado em literatura, filosofia e bem-estar. O evento convida o público a refletir sobre como os ensinamentos do Yoga podem ultrapassar os limites da prática e dialogar com as escolhas, os desafios e as transformações da vida cotidiana.
Jorge Carrano nasceu em Niterói (RJ), é publicitário formado pela UFF e dedica-se ao estudo e ao ensino do Yoga há mais de três décadas. É formado pelo Studio Sarasvat de Yoga e Vednta, pelo Instituto de Estudos e Pesquisas de Yoga (IEPY) e certificado pela Escola de Kaivalyadhama, na Índia. Também é instrutor de Mindfulness pelo modelo neurocognitivo (BMT©), certificado pelo Mindfulness Centre of Excellence, de Londres. É um dos fundadores e coordenadores do Dharma Bhmi e ministra cursos, retiros, palestras e workshops sobre Yoga, Meditação, Vednta e qualidade de vida.
SERVIÇO
Lançamento do livro Yoga entre o tapete e o absoluto – Reflexões sobre o que cessa e o que permanece
Data: 15 de agosto
Horário: das 10:30 às 13h
Local: Auditório do Museu de Arte Contemporânea (MAC Niterói)
Aberto ao público
Programação: Bate-papo entre Jorge Carrano e a jornalista Fernanda Pimentel, seguido de sessão de autógrafos.
Participação de Jorge Carrano: 16 de agosto
Horário: das 15h às 18h
Preço e venda: R$ 49,90 (no dia do lançamento presencial) e pelo site da Amazon: https://a.co/d/0fY3tI44
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