São Gonçalo: foco das intervenções é na criação de novos espaços de permanência e convivência com uma faixa de areia elevada e outros usos associados à atividade turística da orlaDivulgação/Ascom
Obras na orla da Praia das Pedrinhas entram em reta final
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