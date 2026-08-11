São Gonçalo: foco das intervenções é na criação de novos espaços de permanência e convivência com uma faixa de areia elevada e outros usos associados à atividade turística da orla - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: foco das intervenções é na criação de novos espaços de permanência e convivência com uma faixa de areia elevada e outros usos associados à atividade turística da orlaDivulgação/Ascom

Publicado 11/08/2026 07:34

São Gonçalo - A revitalização na orla da Praia das Pedrinhas está na reta final. As intervenções estão dando uma nova valorização a um dos mais belos cartões-postais da cidade. Nesta segunda-feira (10), está sendo instalado o novo piso intertravado na Rua Sérgio Martins de Carvalho, além da finalização do pergolado, construção de jardineira de paisagismo, base para o piso tátil, acabamento da arquibancada e finalização das calçadas.

Com um investimento de cerca de R$ 5 milhões, as obras estão em execução pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, com projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). A captação dos recursos junto ao governo federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Turismo, obtidos através de emendas parlamentares, foi realizada pela Semgipe. A previsão de conclusão da obra é para este segundo semestre de 2026.

O foco das intervenções é na criação de novos espaços de permanência e convivência com uma faixa de areia elevada e outros usos associados à atividade turística da orla. A via principal do bairro está interditada para a passagem de veículos devido às intervenções, mas os bares e restaurantes na praia seguem funcionando normalmente.

A primeira parte das intervenções, do lado esquerdo, já recebeu asfalto, redes de drenagem, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água, numa intervenção simultânea com a concessionária Águas do Rio. Nesta segunda parte, do lado direito, já foram feitos serviços de drenagem, para evitar alagamentos, e a instalação de redes de esgoto e de água pela concessionária Águas do Rio.

Para Édson Eloi, de 69 anos, as intervenções estão ficando ótimas. "Eu vejo os funcionários aqui todos os dias, eles não param, estão fazendo um ótimo serviço. A obra está ficando boa e a praia mais bonita, coisa que eu nunca vi antes aqui. O prefeito Capitão Nelson está de parabéns, com obras por toda a cidade, transformando o que era feio em bonito, como foi o caso do Colubandê, bairro onde morei por anos e ele recuperou algumas vias e a praça", afirmou o aposentado, que hoje reside nas Pedrinhas.

O projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural. As obras ainda visam promover acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs).

