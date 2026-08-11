Niterói: Contra ele havia um mandado de prisão de recaptura pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas - Reprodução/Internet

Niterói: Contra ele havia um mandado de prisão de recaptura pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogasReprodução/Internet

Publicado 11/08/2026 10:46





Contra ele havia um mandado de prisão de recaptura pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Após a abordagem, Raphael foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, Raphael teria ligação com a disputa pelo controle do Morro do Estado, na região central de Niterói, ocorrida em 2021.



Segundo as investigações, “Lutador” teria atuado como uma das lideranças de um grupo ligado ao Comando Vermelho durante confrontos com integrantes de uma facção rival. Os episódios provocaram uma série de confrontos na comunidade e preocupação entre os moradores.



Ainda conforme a corporação, após os conflitos registrados em março daquele ano, o grupo ao qual o suspeito estaria ligado conseguiu assumir o controle da comunidade. Raphael teria permanecido na liderança do tráfico no local durante determinado período.



Investigado era procurado desde 2023

Niterói - Raphael Conceição de Souza, conhecido como “Lutador”, foi localizado quando chegava a uma tabacaria em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói . A abordagem ocorreu após agentes da 76ª DP identificarem, por meio de um trabalho de inteligência, o possível paradeiro do investigado.Contra ele havia um mandado de prisão de recaptura pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Após a abordagem, Raphael foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, Raphael teria ligação com a disputa pelo controle do Morro do Estado, na região central de Niterói, ocorrida em 2021.Segundo as investigações, “Lutador” teria atuado como uma das lideranças de um grupo ligado ao Comando Vermelho durante confrontos com integrantes de uma facção rival. Os episódios provocaram uma série de confrontos na comunidade e preocupação entre os moradores.Ainda conforme a corporação, após os conflitos registrados em março daquele ano, o grupo ao qual o suspeito estaria ligado conseguiu assumir o controle da comunidade. Raphael teria permanecido na liderança do tráfico no local durante determinado período.

A Polícia Civil informou que o homem permaneceu escondido em comunidades controladas pelo grupo criminoso enquanto era procurado pela Justiça. Segundo a ficha criminal apresentada pela corporação, Raphael possui registros por roubo, extorsão, duas tentativas de homicídio, dois casos de porte ilegal de arma de fogo e quatro ocorrências relacionadas a tráfico e associação para o tráfico. A captura foi resultado do trabalho de inteligência da 76ª DP para localizar pessoas com mandados de prisão em aberto. A ação permitiu identificar o paradeiro do investigado fora da área onde, segundo as investigações, ele teria atuado no tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, o preso permanecerá sob custódia da Justiça.