Niterói: Universo Dearo estará na FLIN 2026, no Reserva Cultural - Divulgação/Ascom

Niterói: Universo Dearo estará na FLIN 2026, no Reserva CulturalDivulgação/Ascom

Publicado 11/08/2026 10:26





“Estamos animados para conhecer de perto o público de Niterói e perceber o impacto que nossas histórias têm na vida das crianças. A literatura se tornou um dos nossos principais pilares, então, estar em um evento que reúne autores de diferentes estilos, celebra os livros e aproxima tantas gerações em torno da leitura é muito importante para a nossa trajetória”, explica Manu Digilio.



No segmento editorial, a dupla começou com títulos da série As Aventuras de Mike e, hoje, explora HQs, publicações interativas, atividades educativas e outras mídias, sempre buscando novas portas de entrada para incentivar o hábito de ler sem perder a força das histórias e de seus protagonistas.



“Em um mundo com tantos estímulos rápidos, o tempo dedicado a um livro continua sendo muito valioso. O nosso desafio é usar todas essas linguagens a nosso favor: aproveitar a capacidade que o digital tem de alcançar e despertar o interesse das crianças e, ao mesmo tempo, mostrar a elas como um livro também pode ser divertido, pois permite viver aquela experiência de outra maneira, com mais espaço para imaginação e descoberta”, afirma Gabriel Dearo.



Ao longo dos anos, Gabriel Dearo e Manu Digilio também perceberam uma participação crescente das famílias no Universo Dearo. Mais do que o aumento do público em números, eles destacam como essa conexão se tornou mais atuante. Crianças e adolescentes passaram a conversar sobre os personagens, compartilhar teorias, ir aos eventos e levar cartas e desenhos, encontrando diferentes formas de vivenciar esse mundo.



Para os autores e escritores, atualmente existem mais caminhos para que a criança tenha contato com uma obra literária: o primeiro encontro com uma história pode acontecer por meio de um vídeo, animação, música, peça de teatro ou rede social e, posteriormente, se estender para os livros. Ao mesmo tempo, eles observam um interesse crescente de crianças e jovens em acompanhar enredos em diferentes formatos, em vez de consumir uma obra de maneira isolada. Essa relação entre diferentes linguagens e a literatura também estará entre os temas abordados pela dupla durante a palestra na FLIN. Niterói - No dia 15 de agosto, a partir das 10h, Gabriel Dearo e Manu Digilio, criadores do Universo Dearo, ecossistema brasileiro de entretenimento infantojuvenil, estarão na Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN 2026) para uma palestra gratuita, seguida de sessão de autógrafos de suas obras. Neste ano, o evento cultural tem como tema central Territórios das Palavras e acontece de 13 a 16 de agosto, no Reserva Cultural, em Niterói, no Rio de Janeiro.“Estamos animados para conhecer de perto o público de Niterói e perceber o impacto que nossas histórias têm na vida das crianças. A literatura se tornou um dos nossos principais pilares, então, estar em um evento que reúne autores de diferentes estilos, celebra os livros e aproxima tantas gerações em torno da leitura é muito importante para a nossa trajetória”, explica Manu Digilio.No segmento editorial, a dupla começou com títulos da série As Aventuras de Mike e, hoje, explora HQs, publicações interativas, atividades educativas e outras mídias, sempre buscando novas portas de entrada para incentivar o hábito de ler sem perder a força das histórias e de seus protagonistas.“Em um mundo com tantos estímulos rápidos, o tempo dedicado a um livro continua sendo muito valioso. O nosso desafio é usar todas essas linguagens a nosso favor: aproveitar a capacidade que o digital tem de alcançar e despertar o interesse das crianças e, ao mesmo tempo, mostrar a elas como um livro também pode ser divertido, pois permite viver aquela experiência de outra maneira, com mais espaço para imaginação e descoberta”, afirma Gabriel Dearo.Ao longo dos anos, Gabriel Dearo e Manu Digilio também perceberam uma participação crescente das famílias no Universo Dearo. Mais do que o aumento do público em números, eles destacam como essa conexão se tornou mais atuante. Crianças e adolescentes passaram a conversar sobre os personagens, compartilhar teorias, ir aos eventos e levar cartas e desenhos, encontrando diferentes formas de vivenciar esse mundo.Para os autores e escritores, atualmente existem mais caminhos para que a criança tenha contato com uma obra literária: o primeiro encontro com uma história pode acontecer por meio de um vídeo, animação, música, peça de teatro ou rede social e, posteriormente, se estender para os livros. Ao mesmo tempo, eles observam um interesse crescente de crianças e jovens em acompanhar enredos em diferentes formatos, em vez de consumir uma obra de maneira isolada. Essa relação entre diferentes linguagens e a literatura também estará entre os temas abordados pela dupla durante a palestra na FLIN.

Sobre o Universo Dearo



Fundado por Gabriel Dearo e Manu Digilio, o Universo Dearo é uma marca de entretenimento infantojuvenil com 15 anos de trajetória. Com a missão de “deixar o mundo mais divertido” por meio de conteúdos seguros (Family Friendly), a marca integra literatura, vídeos, animações, música e teatro, sendo amplamente reconhecida por pais e educadores.



Ao longo dessa história, consolidaram a literatura como um dos principais pilares do Universo Dearo, transformando personagens e histórias originais em uma das mais relevantes propriedades intelectuais brasileiras voltadas ao público infantojuvenil.



Os escritores e autores Gabriel Dearo e Manu Digilio conquistaram milhões de leitores por meio de seus livros da série As aventuras de Mike, e o novo sucesso, a HQ Supercapivara que despertam o interesse das crianças com uma linguagem contemporânea e criativa. Conteúdo que une o entretenimento digital ao material impresso.



No ecossistema digital, são criadores de canais de grande sucesso no YouTube, como @falaidearo, @operacaocinema e @dearoemanu. Para além do universo digital, também atuam na educação e no mercado editorial à frente da Piper Academy (plataforma de educação infantil) e são autores responsáveis por todo o conteúdo editorial da série de livros "As Aventuras de Mike", um fenômeno best-seller com mais de 2 milhões de cópias vendidas.



Por meio de campanhas, palestras e participação em importantes feiras literárias, Gabriel e Manu fortalecem a marca e o relacionamento com o público.



Seus canais oficiais são YouTube Dearo e Manu(@dearoemanu +/- 3.64 milhões de inscritos) / Falaidearo (@falaidearo +/- 12 milhões de inscritos); Operação Cinema (@operacaocinema +/- 6 milhões de inscritos); As aventuras de Mike (@asaventurasdemike +/- 3 milhões de inscritos). TikTok Gabriel Dearo @ogabrieldearo +/- 2 milhões de seguidores; Manu Digilio @manudigilio +/- 1,3 milhões de seguidores); As Aventuras de Mike (asaventurasdemike +/- 213 seguidores mil seguidores). Instagram Gabriel Dearo (@ogabrieldearo com +/- 665 mil seguidores); Manu Digilio (@manudigilio +/- 570 mil seguidores); As Aventuras de Mike (@asaventurasdemike +/- 277 mil seguidores).



HQ SuperCapivara



Gabriel Dearo e Manu Digilio também expandiram sua presença no mercado editorial com o lançamento da HQ SuperCapivara. Publicada pela Editora Planeta, a obra já conquistou leitores em uma turnê nacional de autógrafos que percorreu sete cidades brasileiras. Na FLIN, além de comandarem uma palestra, os autores realizarão uma sessão de autógrafos do novo livro. Ainda no dia 15 de agosto, a partir das 14h, os autores seguem para a Livraria Leitura do Shopping RioSul, onde comandam mais um encontro com fãs com nova sessão de autógrafos da HQ SuperCapivara.



SERVIÇO



Festa Literária Internacional de Niterói - FLIN 2026

Participação: Gabriel Dearo e Manu Digilio – Universo Dearo

Data: 15 de agosto (sábado)

Horário: 10h

Atividade: Palestra gratuita seguida de sessão de autógrafos

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos - Niterói – RJ - Reserva Cultural

