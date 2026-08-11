Niterói: espetáculo será encenado na abertura da FLIN, no Espaço Nikitinho - Divulgação/Lobianco Produções

Niterói: espetáculo será encenado na abertura da FLIN, no Espaço NikitinhoDivulgação/Lobianco Produções

Publicado 11/08/2026 09:07

Niterói - A literatura infantil e a música ganham vida no palco do Espaço Nikitinho nesta quinta-feira, 13 de agosto, às 9h30, como parte da programação da Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN 2026) . Com entrada franca, o espetáculo "Era Uma Vez Contos e Cantigas", realizado pela Lobianco Produções, convida o público de todas as idades para uma viagem lúdica pelo universo das histórias clássicas e da cultura popular.

Com direção de Anselmo Fernandes e produção executiva de Ana Lobianco, a apresentação acompanha três simpáticos idosos — Veve, Vivi e Vovó — que revivem memórias da infância através da literatura e do canto. Ao longo de 45 minutos, os personagens ganham vida conforme o trio se veste com figurinos e adereços que parecem sair diretamente das páginas de um livro gigante.

Além da contação de histórias, a montagem conta com interpretações ao vivo de cantigas de roda tradicionais do folclore brasileiro, como "O Cravo e a Rosa" e "O Sapo Não Lava o Pé", combinando dança, cor e humor para encantar crianças e adultos.

O elenco conta com os atores Anselmo Fernandes, Gisele Santyago, Shana Magalhães e Sandro Carvalho. O evento conta com a realização da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e da Prefeitura de Niterói.

Serviço:

Espetáculo: Era Uma Vez Contos e Cantigas

Data: 13 de agosto (quinta-feira)

Horário: 9h30

Local: Espaço Nikitinho / FLIN (Reserva Cultural – Niterói)

Duração: 45 minutos

Elenco: Anselmo Fernandes, Gisele Santyago, Shana Magalhães e Sandro Carvalho

Produção: Lobianco Produções (Direção: Anselmo Fernandes | Prod. Executiva: Ana Lobianco)

Realização: FAN e Prefeitura de Niterói

Entrada: Gratuita