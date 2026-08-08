Fernanda Montenegro desmarcou presença em evento após contrair conjuntivite - Clayton Felizardo / Brazil News

Fernanda Montenegro desmarcou presença em evento após contrair conjuntivite Clayton Felizardo / Brazil News

Publicado 08/08/2026 17:11

Rio - Fernanda Montenegro , de 96 anos, cancelou a participação na Festa Literária Internacional de Niterói (Flin) marcada para o dia 16 de agosto após diagnóstico de conjuntivite aguda. A notícia foi revelada no perfil oficial do evento na sexta-feira (7).

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"Em razão de um quadro de conjuntivite aguda que impede temporariamente a realização das leituras, a atriz Fernanda Montenegro não poderá estar presente na Festa Literária de Niterói no dia 16 de agosto. Agradecemos a compreensão de todos. A Prefeitura de Niterói, Fundação de Arte de Niterói e todo o público da cidade desejam uma rápida recuperação para a nossa amada Fernanda Montenegro. Em breve anunciaremos nova atração confirmada", informou em nota.

A veterana faria apresentação gratuita de 'Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir'. Logo após o cancelamento, Fernanda Torres foi confirmada na mesma data para a leitura do primeiro capítulo do livro 'A Glória e Seu Cortejo de Horrores', escrito por ela.