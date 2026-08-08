Gabriela Versiani foi surpreendida pelo namorado, Murilo Huff, em seu aniversário de 28 anos - Reprodução / Instagram

Gabriela Versiani foi surpreendida pelo namorado, Murilo Huff, em seu aniversário de 28 anosReprodução / Instagram

Publicado 08/08/2026 12:10

FAMOSOS: Murilo Huff surge de surpresa no aniversário de Gabriela Versiani e ela só percebe BEEM depois pic.twitter.com/UU6dnwAIj4 — FOFOQUEI (@fofoquei) August 8, 2026

Em vídeo publicado no Instagram, Gabriela aparece conversando e brincando com os convidados até ser alertada sobre a presença do sertanejo. "O Murilo tá há meia hora assim...", comentou uma pessoa. Surpresa, ela caiu na risada: "Gente, eu não tinha visto ele!".

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Gabriela também compartilhou uma sequência de registros da comemoração e recebeu uma declaração discreta do namorado nos comentários. Murilo deixou apenas um emoji de coração na publicação.



O casal está junto desde 2023 e ficou noivo em agosto de 2025. Gabriela também compartilhou uma sequência de registros da comemoração e recebeu uma declaração discreta do namorado nos comentários. Murilo deixou apenas um emoji de coração na publicação.O casal está junto desde 2023 e ficou noivo em agosto de 2025.

*Reportagem feita pela estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Raphael Perucci