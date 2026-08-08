Gabriela Versiani foi surpreendida pelo namorado, Murilo Huff, em seu aniversário de 28 anos - Reprodução / Instagram
Gabriela Versiani foi surpreendida pelo namorado, Murilo Huff, em seu aniversário de 28 anos
Reprodução / Instagram
Publicado 08/08/2026 12:10
Rio -
Gabriela Versiani comemorou seus 28 anos com uma surpresa especial de Murilo Huff.
Durante a celebração de aniversário, nesta sexta-feira (7), a influenciadora se divertiu ao perceber que o cantor estava no local sem que ela tivesse notado.
Em vídeo publicado no Instagram, Gabriela aparece conversando e brincando com os convidados até ser alertada sobre a presença do sertanejo. "O Murilo tá há meia hora assim...", comentou uma pessoa. Surpresa, ela caiu na risada: "Gente, eu não tinha visto ele!".
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Gabriela também compartilhou uma sequência de registros da comemoração e recebeu uma declaração discreta do namorado nos comentários. Murilo deixou apenas um emoji de coração na publicação.
O casal está junto desde 2023 e ficou noivo em agosto de 2025.
*Reportagem feita pela estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Raphael Perucci