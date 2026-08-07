Isadora Cruz compartilha fotos de viagem romântica com o namorado - Reprodução Instagram

Isadora Cruz compartilha fotos de viagem romântica com o namoradoReprodução Instagram

Publicado 07/08/2026 22:57

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Entre as imagens publicadas, Isadora aparece tocando violão, instrumento que aprendeu a tocar durante a preparação para viver Agrado na novela Coração Acelerado. Em outro clique, ela surge em clima de romance ao receber um abraço do companheiro.A publicação reúne diferentes momentos dos dias de descanso do casal no litoral baiano e rapidamente recebeu elogios dos fãs. "Descanso merecido, aproveitem", escreveu uma internauta. "Que casal mais lindo, Brasil", comentou outra. "Dois perfeitinhos", elogiou uma terceira.