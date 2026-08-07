Isadora Cruz compartilha fotos de viagem romântica com o namoradoReprodução Instagram
Entre as imagens publicadas, Isadora aparece tocando violão, instrumento que aprendeu a tocar durante a preparação para viver Agrado na novela Coração Acelerado. Em outro clique, ela surge em clima de romance ao receber um abraço do companheiro.
A publicação reúne diferentes momentos dos dias de descanso do casal no litoral baiano e rapidamente recebeu elogios dos fãs. "Descanso merecido, aproveitem", escreveu uma internauta. "Que casal mais lindo, Brasil", comentou outra. "Dois perfeitinhos", elogiou uma terceira.
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