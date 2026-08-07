Filhos de Rodrigo Hilbert revelam hábitos que herdaram do paiReprodução Instagram
Logo depois, ele brincou com o irmão ao dizer que João costuma se atrasar, assim como Rodrigo. A resposta veio na mesma moeda. "Você também, igualzinho a ele, sempre exagerado. Não foi nem um minuto", rebateu João.
Outra situação divertida aconteceu quando Francisco cumprimentou um desconhecido na rua. Ao ser questionado pelo irmão sobre quem era a pessoa, respondeu apenas: "Sei lá". João não perdeu a oportunidade de brincar: "Aí, ó, mais uma mania que ele herdou dele". Além das brincadeiras, os dois contaram que também puxaram do pai a paixão por dirigir.
Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima estão juntos desde 2002 e oficializaram a união em 2008. Além dos gêmeos, o casal também é pai de Maria Manoela, de 6 anos.
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