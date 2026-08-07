Filhos de Rodrigo Hilbert revelam hábitos que herdaram do pai - Reprodução Instagram

Filhos de Rodrigo Hilbert revelam hábitos que herdaram do paiReprodução Instagram

Publicado 07/08/2026 21:29 | Atualizado 07/08/2026 21:34

Rio - Uma discussão sobre quem herdou mais características de Rodrigo Hilbert acabou rendendo boas risadas entre Francisco e João Hilbert. Em um vídeo publicado nas redes sociais, os gêmeos, de 18 anos, trocaram provocações enquanto lembravam hábitos que dizem ter puxado do pai.

No início da gravação, Francisco refletiu sobre a influência dos pais na personalidade dos filhos. "A gente carrega dos nossos pais aquela famosa bagagem afetiva, sabe? Manias que a gente herda e nem percebe", comentou.



Logo depois, ele brincou com o irmão ao dizer que João costuma se atrasar, assim como Rodrigo. A resposta veio na mesma moeda. "Você também, igualzinho a ele, sempre exagerado. Não foi nem um minuto", rebateu João.



Outra situação divertida aconteceu quando Francisco cumprimentou um desconhecido na rua. Ao ser questionado pelo irmão sobre quem era a pessoa, respondeu apenas: "Sei lá". João não perdeu a oportunidade de brincar: "Aí, ó, mais uma mania que ele herdou dele". Além das brincadeiras, os dois contaram que também puxaram do pai a paixão por dirigir.



Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima estão juntos desde 2002 e oficializaram a união em 2008. Além dos gêmeos, o casal também é pai de Maria Manoela, de 6 anos.