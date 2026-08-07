Filhos de Rodrigo Hilbert revelam hábitos que herdaram do paiReprodução Instagram

Mais artigos de Karilayn Areias
Karilayn Areias
Rio - Uma discussão sobre quem herdou mais características de Rodrigo Hilbert acabou rendendo boas risadas entre Francisco e João Hilbert. Em um vídeo publicado nas redes sociais, os gêmeos, de 18 anos, trocaram provocações enquanto lembravam hábitos que dizem ter puxado do pai.
LEIA MAIS: Alinne Rosa registra boletim de ocorrência após agressão no Fortal
No início da gravação, Francisco refletiu sobre a influência dos pais na personalidade dos filhos. "A gente carrega dos nossos pais aquela famosa bagagem afetiva, sabe? Manias que a gente herda e nem percebe", comentou.

Logo depois, ele brincou com o irmão ao dizer que João costuma se atrasar, assim como Rodrigo. A resposta veio na mesma moeda. "Você também, igualzinho a ele, sempre exagerado. Não foi nem um minuto", rebateu João.

Outra situação divertida aconteceu quando Francisco cumprimentou um desconhecido na rua. Ao ser questionado pelo irmão sobre quem era a pessoa, respondeu apenas: "Sei lá". João não perdeu a oportunidade de brincar: "Aí, ó, mais uma mania que ele herdou dele". Além das brincadeiras, os dois contaram que também puxaram do pai a paixão por dirigir.

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima estão juntos desde 2002 e oficializaram a união em 2008. Além dos gêmeos, o casal também é pai de Maria Manoela, de 6 anos.