Alinne Rosa registrou queixa após ser atingida por copo em apresentação Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Alinne Rosa, de 44 anos, registrou um boletim de ocorrência após ser agredida durante show no Fortal, micareta realizada em Fortaleza, Ceará, no dia 23 de julho. A cantora, que confirmou a informação nesta sexta-feira (7), foi atingida no rosto por objeto arremessado por um homem que estava em um dos camarotes.
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Alinne Rosa desabafa após agressão com copo durante o Fortal - Reprodução / X
Alinne Rosa - Reprodução/Instagram
Alinne Rosa registrou queixa após ser atingida por copo em apresentação - Reprodução/Instagram
"É isso, gente, vocês estão acompanhando o que aconteceu comigo no Fortal. Uma pessoa jogou um copo no meu rosto, eu tomei as devidas providências e prestei uma queixa", disse ela em aparição nos Stories nesta sexta-feira (7). 
A artista baiana também demonstrou gratidão por todo o apoio recebido após o ato violento. "Queria agradecer a todo mundo que me apoiou e me deu força nesse momento. Eu estava ali trabalhando e fui agredida, isso não pode acontecer de forma nenhuma. Mais uma vez quero agradeço todo mundo que está do eu lado", afirmou. 
Dias depois da agressão, Alinne Rosa compartilhou vídeo nas redes sociais repudiando o episódio. "Eu estava trabalhando, fazendo meu show, e isso não pode simplesmente ser tratado como normal. A gente precisa parar de normalizar esse tipo de comportamento. Hoje foi um copo, amanhã pode ser uma lata, depois uma pedra. Diversão nunca pode estar ligada a violência", destacou.