Alinne Rosa registrou queixa após ser atingida por copo em apresentação Reprodução/Instagram
Alinne Rosa registra boletim de ocorrência após agressão no Fortal
Homem que estava em camarote atingiu o rosto da cantora com um copo durante show realizado em julho
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Após perda gestacional, Gabriel Medina faz declaração à mulher
Surfista compartilhou um registro de Isabella Arantes durante a viagem para Teahupo'o, onde disputa mais uma etapa da Liga Mundial de Surfe
Alerta de ventania faz Virginia adiar voo para evento no Rio
Rainha de bateria da Grande Rio não confirmou participação na Noite dos Enredos, que abre a temporada da folia carioca
Xuxa reage a críticas de Mara Maravilha: 'Só quer aparecer'
Apresentadora respondeu a um comentário nas redes sociais após ser alvo da baiana sobre a turnê e afirmou ter pena de quem tenta diminuir os outros
Mulher de Faustão atualiza estado de saúde após transplantes
Luciana Cardoso contou que os órgãos transplantados funcionam normalmente e explicou que o marido passa por um processo de recuperação da força muscular
Ator de 'Avenida Brasil' encena peça para quatro pessoas: 'Vale a pena?'
Renato Scarpin está em cartaz com o espetáculo '7x1 - Uma Comédia Boa para Cachorro', no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo.
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