Julio Rocha mandou mensagens divertidas para a esposa, Karoline Kleine, ao pegar viroseReprodução / Instagram
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"Amor, eu queria te pedir desculpa, desculpa mesmo. Você tá há nove meses carregando um ser humano na barriga com azia, gases, com enjoo... quantas vezes você vomitou? E eu com 12 horas, nem isso, estou aqui prostrado, quase morrendo, gravando vídeo de despedida para você", brincou.
Na sequência, Julio admitiu que a mulher leva vantagem quando o assunto é resistência. "Eu nunca fui o sexo forte da nossa relação. Você é o sexo forte, eu sou o sexo fraco", declarou.
Mantendo o tom bem-humorado, o ator ainda exagerou sobre a gravidade de seu estado e chegou a falar em organizar a própria herança. "Desculpa por qualquer coisa e, assim que eu melhorar um pouco, eu já vou escrever aqui a sucessão de bens, porque eu não vou passar por essa. O pessoal do necrotério tá aqui já para me levar, porque eu acho que eu já estou morto, amor, de verdade."
Julio encerrou o vídeo fazendo mais uma comparação com a gravidez de Karoline. "O que eu estou passando é pior do que o parto, eu tenho certeza. Porque se o parto for isso, amor, você não vai conseguir", disparou.
Karoline entra na brincadeira
Karoline também entrou na brincadeira ao compartilhar mensagens enviadas pelo marido durante a virose. "Depois de me ver grávida por 9 meses, enjoar, sentir dor nas costas, azia, falta de ar, contração, carregar um ser humano e ainda estar aqui esperando ele nascer... hoje finalmente o Júlio conseguiu chegar perto de entender o meu sofrimento: pegou uma virose", ironizou.
"Foi pro hospital, já gravou vídeo de despedida, mandou mensagem para família... agora estamos aguardando as próximas horas", continuou. A influenciadora ainda brincou com a possibilidade de ficar viúva: "Se tiver algum homem, de bom coração, paciente e que aceite uma mulher com 4 filhos, pode mandar currículo no direct. Não quero ser pega desprevenida."
Por fim, Karoline comentou que a situação roubou até a atenção da reta final da gravidez. "O bebê, que era pra ser o grande acontecimento da semana, perdeu completamente o protagonismo pra uma virose."
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Raphael Perucci