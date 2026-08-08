Ana Paula Renault foi oficialmente anunciada como agenciada da GloboReprodução / Instagram
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"Eu acho que todo mundo busca ser protagonista da própria vida. E essa minha autenticidade vem muito disso, de eu querer protagonizar o meu caminho. Se você é princesa, seja princesa. Se você é bruxona, seja bruxona. O importante é ser você", declarou.
Na publicação, Ana Paula relacionou a parceria com a agência ao desejo de seguir construindo a carreira sem abrir mão da própria personalidade. "E essa tranquilidade de mostrar quem a gente é. E não pedir desculpas por sermos quem somos. Quando você encontra coragem de ocupar o próprio lugar no mundo, isso continua ecoando muito depois da tela desse celular de vocês apagar", afirmou.
A ex-BBB também relembrou os altos e baixos de sua trajetória. "Mil vezes eliminada, mil vezes voltaria", brincou. Em seguida, projetou os próximos passos: "Só de lembrar de tudo que eu vivi, de tudo que nós vivemos juntos, só consigo imaginar as novas histórias que vêm pela frente."
Na legenda, ela explicou que a "ViU" passa a integrar a gestão comercial desta fase da carreira. "Uma parceria que acredita, como eu, que influência não se mede apenas em números. Mede-se em confiança, credibilidade e no que somos capazes de movimentar juntos", escreveu.
Ana Paula encerrou o anúncio retomando uma de suas marcas no "BBB 26". "ViU? Cheguei. Eu não disse que eu era bruxona?", disse, aos risos.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Raphael Perucci