Ana Paula Renault foi oficialmente anunciada como agenciada da Globo - Reprodução / Instagram

Ana Paula Renault foi oficialmente anunciada como agenciada da GloboReprodução / Instagram

Publicado 08/08/2026 08:27 | Atualizado 08/08/2026 08:28

Rio - Ana Paula Renault , de 44 anos, foi anunciada, nesta sexta-feira (7), como nova agenciada da ViU, agência de talentos da Globo. Campeã do "Big Brother Brasil 26", a apresentadora celebrou a nova fase profissional com vídeo, publicado no Instagram em conjunto com a agência, que relembra momentos de sua trajetória e brinca com o apelido de "bruxona", que ganhou força durante o reality.







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"Eu acho que todo mundo busca ser protagonista da própria vida. E essa minha autenticidade vem muito disso, de eu querer protagonizar o meu caminho. Se você é princesa, seja princesa. Se você é bruxona, seja bruxona. O importante é ser você", declarou.



Na publicação, Ana Paula relacionou a parceria com a agência ao desejo de seguir construindo a carreira sem abrir mão da própria personalidade. "E essa tranquilidade de mostrar quem a gente é. E não pedir desculpas por sermos quem somos. Quando você encontra coragem de ocupar o próprio lugar no mundo, isso continua ecoando muito depois da tela desse celular de vocês apagar", afirmou. "Eu acho que todo mundo busca ser protagonista da própria vida. E essa minha autenticidade vem muito disso, de eu querer protagonizar o meu caminho. Se você é princesa, seja princesa. Se você é bruxona, seja bruxona. O importante é ser você", declarou.Na publicação, Ana Paula relacionou a parceria com a agência ao desejo de seguir construindo a carreira sem abrir mão da própria personalidade. "E essa tranquilidade de mostrar quem a gente é. E não pedir desculpas por sermos quem somos. Quando você encontra coragem de ocupar o próprio lugar no mundo, isso continua ecoando muito depois da tela desse celular de vocês apagar", afirmou.

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