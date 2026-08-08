Vitão lançou 'Mosaico', novo álbum composto por 13 músicas - Reprodução / Instagram

Vitão lançou 'Mosaico', novo álbum composto por 13 músicasReprodução / Instagram

Publicado 08/08/2026 08:01 | Atualizado 08/08/2026 08:11

Rio - Vitão, de 26 anos, lançou nesta sexta-feira (7) o álbum "Mosaico", novo projeto de estúdio da carreira. Com 13 faixas, o disco reúne músicas inéditas e participações de Gloria Groove, Carol Biazin, Rael, Amabbi e Luccas Carlos.







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"Sim, Brasil, acabei de lançar um álbum com 13 faixas inéditas", anunciou o artista em vídeo no qual apresentou trechos das músicas que compõem o trabalho.



Com cerca de 40 minutos de duração, "Mosaico" passeia por diferentes momentos dos relacionamentos e da vida amorosa. Entre paixão, desejo, encontros e desencontros, o cantor também aborda a passagem do tempo e projeta relações duradouras.

"Sim, Brasil, acabei de lançar um álbum com 13 faixas inéditas", anunciou o artista em vídeo no qual apresentou trechos das músicas que compõem o trabalho.Com cerca de 40 minutos de duração, "Mosaico" passeia por diferentes momentos dos relacionamentos e da vida amorosa. Entre paixão, desejo, encontros e desencontros, o cantor também aborda a passagem do tempo e projeta relações duradouras.

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A lista de faixas começa com "Coqueiro" e segue com "Última Vez", "No Pain No Gain", parceria com Rael e Amabbi, "Direção", "Prazer Imediato", "Jurerê" e "Chama Amor", com Gloria Groove.



Carol Biazin participa de "Romeu e Julieta 2", enquanto Luccas Carlos divide os vocais de "Travesseiro". Completam o disco "Boemia", "Incerteza", "Bilhete da Sorte" e "70 anos", faixa que encerra o projeto.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Raphael Perucci