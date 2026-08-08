Vitão lançou 'Mosaico', novo álbum composto por 13 músicasReprodução / Instagram
Ver esta publicação no Instagram
"Sim, Brasil, acabei de lançar um álbum com 13 faixas inéditas", anunciou o artista em vídeo no qual apresentou trechos das músicas que compõem o trabalho.
Com cerca de 40 minutos de duração, "Mosaico" passeia por diferentes momentos dos relacionamentos e da vida amorosa. Entre paixão, desejo, encontros e desencontros, o cantor também aborda a passagem do tempo e projeta relações duradouras.
Carol Biazin participa de "Romeu e Julieta 2", enquanto Luccas Carlos divide os vocais de "Travesseiro". Completam o disco "Boemia", "Incerteza", "Bilhete da Sorte" e "70 anos", faixa que encerra o projeto.