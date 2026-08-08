Malu Borges relembrou dificuldades puerpério - Reprodução / Instagram

Malu Borges relembrou dificuldades puerpérioReprodução / Instagram

Publicado 08/08/2026 09:26

Rio - Malu Borges , de 29 anos, abriu o coração, nesta sexta-feira (7), ao relembrar o puerpério da primeira filha, Isabel, apelidada de Bebel. A influenciadora contou que, antes de se tornar mãe, acreditava que o parto seria o momento mais desafiador, mas mudou de percepção ao viver os primeiros meses da maternidade.







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"Eu achei que o mais difícil de ter um bebê seria o parto. Mas eu estava completamente errada. Com certeza o mais difícil para mim foi o puerpério. E hoje eu consigo entender por que tantas mulheres dizem que ele é silencioso", afirmou.



Bebel nasceu em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Malu contou que havia buscado informações sobre maternidade durante a gestação. "Eu tinha lido tudo, pesquisado tudo, assistido todos os vídeos que vocês podem imaginar. Mas existe uma parte da maternidade que você só aprende vivendo na pele."



A influenciadora também destacou a importância da mãe durante o período. "Eu não tinha uma super rede de apoio. Com certeza minha mãe foi o meu maior apoio. Mas não porque ela cuidava da Bebel, mas porque ela cuidava de mim."



Malu lembrou que sentiu a ausência da mãe quando ela deixou sua casa, dois meses depois do nascimento. "Eu liguei para ela chorando e falei: 'Volta, volta! Eu não vou conseguir'. Porque eu sentia que eu precisava de alguém que já tinha passado por aquilo, sabe?"

"Eu achei que o mais difícil de ter um bebê seria o parto. Mas eu estava completamente errada. Com certeza o mais difícil para mim foi o puerpério. E hoje eu consigo entender por que tantas mulheres dizem que ele é silencioso", afirmou.Bebel nasceu em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Malu contou que havia buscado informações sobre maternidade durante a gestação. "Eu tinha lido tudo, pesquisado tudo, assistido todos os vídeos que vocês podem imaginar. Mas existe uma parte da maternidade que você só aprende vivendo na pele."A influenciadora também destacou a importância da mãe durante o período. "Eu não tinha uma super rede de apoio. Com certeza minha mãe foi o meu maior apoio. Mas não porque ela cuidava da Bebel, mas porque ela cuidava de mim."Malu lembrou que sentiu a ausência da mãe quando ela deixou sua casa, dois meses depois do nascimento. "Eu liguei para ela chorando e falei: 'Volta, volta! Eu não vou conseguir'. Porque eu sentia que eu precisava de alguém que já tinha passado por aquilo, sabe?"

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O marido, João Vitor Santiago, também esteve ao lado dela durante o período, mas, segundo Malu, os dois aprendiam juntos a exercer os novos papéis. "O João estava comigo todos os dias, presente o tempo todo, mas ele também tinha acabado de nascer como pai. Ele estava passando por aquilo pela primeira vez."



Para além do cansaço, a responsabilidade de cuidar de outra pessoa foi o que mais pesou para a influenciadora. "Entender e sentir que a partir daquele dia tinha uma pessoa que dependia de mim para tudo. E eu seria a pessoa responsável por ensinar valores, caráter, por formar uma pessoa nova. E eu nunca tinha feito isso antes", relatou.



Com o passar dos anos, Malu diz ter percebido que o sentimento que a assustava não desapareceu, mas ganhou outras formas. "Hoje ele virou outras preocupações, outros medos e principalmente um amor que eu nem sabia que existia."



Ao concluir, ela refletiu sobre a transformação provocada pela maternidade. "O puerpério me assustou muito, mas ele me mostrou uma versão de mim e uma força que eu nem sabia que eu tinha. (...) Você nunca volta a ser quem você era antes, mas você descobre uma versão sua que é a versão mais forte do mundo."



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Raphael Perucci