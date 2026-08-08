Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, publicou fotos de tatuagem feita na região da virilhaReprodução / Instagram
Na legenda, Margareth aproveitou os registros para fazer uma reflexão sobre autoestima. "Amar a si mesmo é a primeira e mais importante relação que você pode construir em sua vida. Acredite no seu valor e nunca permita que alguém o defina por menos do que você realmente é", escreveu.
"Seu valor não está na aprovação dos outros, mas no respeito e no cuidado que você dedica a si mesmo... fica a dica amigas, vão ser felizes e brindar a vida", completou.
Mãe de Virginia e William Gusmão, Margareth também é avó de Maria Alice, Maria Flor, José Leonardo e Gabriel.
Ver esta publicação no Instagram