Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, publicou fotos de tatuagem feita na região da virilha - Reprodução / Instagram

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, publicou fotos de tatuagem feita na região da virilhaReprodução / Instagram

Publicado 08/08/2026 11:29



Rio - Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca , chamou atenção ao exibir uma tatuagem na região da virilha em novas fotos compartilhadas nas redes sociais. Aos 60 anos, a influenciadora posou de maiô e mostrou de perto a frase escolhida: "Viver é diferente de estar vivo!".

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Na legenda, Margareth aproveitou os registros para fazer uma reflexão sobre autoestima. "Amar a si mesmo é a primeira e mais importante relação que você pode construir em sua vida. Acredite no seu valor e nunca permita que alguém o defina por menos do que você realmente é", escreveu. Na legenda, Margareth aproveitou os registros para fazer uma reflexão sobre autoestima. "Amar a si mesmo é a primeira e mais importante relação que você pode construir em sua vida. Acredite no seu valor e nunca permita que alguém o defina por menos do que você realmente é", escreveu.

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"Seu valor não está na aprovação dos outros, mas no respeito e no cuidado que você dedica a si mesmo... fica a dica amigas, vão ser felizes e brindar a vida", completou.



Mãe de Virginia e William Gusmão, Margareth também é avó de Maria Alice, Maria Flor, José Leonardo e Gabriel. "Seu valor não está na aprovação dos outros, mas no respeito e no cuidado que você dedica a si mesmo... fica a dica amigas, vão ser felizes e brindar a vida", completou.Mãe de Virginia e William Gusmão, Margareth também é avó de Maria Alice, Maria Flor, José Leonardo e Gabriel.







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*Reportagem feita pela estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Raphael Perucci