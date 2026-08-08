Babi Cruz publicou uma homenagem para Arlindo nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Babi Cruz publicou uma homenagem para Arlindo nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 08/08/2026 13:29

Rio - Babi Cruz usou as redes sociais neste sábado (8) para fazer uma homenagem no dia em que a morte do marido, Arlindo Cruz , completa um ano. A viúva do sambista relembrou as quase quatro décadas em que dividiu a vida com ele, com quem teve os filhos Arlindinho e Flora.

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"Com você eu vivi os mais lindos sonhos de amor. Construímos uma família, construímos nossos sonhos com toda a dignidade e transparência do mundo. Deus e os orixás me deram a honra de viver ao seu lado por mais de 39 anos... quase 40. E com você eu estive até o último suspiro", escreveu.

A empresária falou sobre a passagem do artista em decorrência de complicações de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em 2017. "Por aqui, a saudade é grande. Mas também a compreensão de que, na vida, a única certeza é a partida. Eu te amei com toda a força do amor. Foi muito além do meu querer... te dediquei a minha vida", disse.

Flora Cruz também compartilhou um relato sobre o período sem Arlindo. "Viver dentro desse um ano, foi a coisa mais insana da minha vida, que desafio dolorido, confesso que em muitos momentos, não queria me permitir sentir, pensar e viver essa dor. Hoje, vivendo um dos momentos mais lindos do meu profissional até agora, a saudade bate apertada nesse um ano longe do meu pai", relatou.

A influenciadora destacou o bom momento profissional que acontece quando o sambista não está mais vivo. "E é estranho estar 'feliz' no dia de hoje, mas sei também, que sempre foi a vontade dele, me ver feliz e realizada. O luto é uma dor nova que ainda estou aprendendo seguir, e peço a Deus e meus orixás todo dia força para enfrentar esse mundão sem o meu negão do meu pai".