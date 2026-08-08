Ticiane Pinheiro comentou mudança para o Rio de Janeiro Reprodução/Instagram

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Leticia Pessôa
Rio - Ticiane Pinheiro comentou o processo de adaptação após a mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro. Neste sábado (8), a apresentadora abriu a caixinha de perguntas do Instagram e falou sobre a nova vida motivada pela promoção do marido, César Tralli, âncora do "Jornal Nacional", da TV Globo.
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Ticiane Pinheiro explicou permanência de Rafa Justus em São Paulo - Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro mora no Rio após Cesar Tralli assumir o 'JN' - Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro comentou mudança para o Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram
Ticiane contou que Rafa Justus vai estudar no exterior após o Ensino Médio - Reprodução/Instagram
"Minha vida no Rio começou definitivamente essa semana, porque desde que me mudei, por ser férias, viajei bastante. Estou me adaptando", confessou. 
A apresentadora também explicou a decisão da filha mais velha, Rafa Justus, de seguir na capital paulista com o pai, Roberto Justus, e a madrasta, Ana Paula Siebert. "Está na mesma escola desde os três anos e queria se formar com a turma dela, por isso ela decidiu ficar em São Paulo".
Ticiane Pinheiro revelou o futuro da primogênita quando concluir o Ensino Médio. "Rafa vai morar com o pai até terminar o terceiro ano, que é em junho, e depois ela pretende estudar fora", afirmou. Além da adolescente, a apresentadora também é mãe de Manuella, de 7 anos. 