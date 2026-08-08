Lauana Prado falou sobre primeira semana de vida do filho - Reprodução/Instagram

Lauana Prado falou sobre primeira semana de vida do filhoReprodução/Instagram

Publicado 08/08/2026 14:06

Rio - Lauana Prado comemorou uma semana do nascimento do filho, Dom , em uma publicação nas redes sociais na sexta-feira (7). A sertaneja comentou a dedicação ao recém-nascido e a forma como a maternidade transformou a vida dela.

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"Entendi o que realmente significa viver todas as 24 horas do dia acordada e dedicada a alguém e que uma semana pode ser transformadora. Me joguei na fase mais intrigante, intensa, avassaladora e linda de toda a minha existência. Isso porque desde então vivo todas as minhas horas em função de te amamentar, te cuidar, te namorar (ainda não consigo acostumar no quanto você é lindo, meu filho…) e viver por você com todas as minhas forças", iniciou o texto.

A cantora recordou o trabalho de parto que trouxe o bebê ao mundo. "Meu coração batia muito forte, desesperado pra viver o momento de enfim te conhecer. No instante que você nasceu sua outra mãe te viu primeiro, e com os olhos cheios de água disse: 'Amor... ele é perfeito!' Senti uma emoção que nunca tinha experimentado na vida! Só de lembrar fico completamente arrepiada e emocionada".

Lauana declarou o grande amor que a chegada de Dom despertou nela. "Hoje entendo o quanto é intenso o dia do nascimento de um filho na vida de uma mãe. Tô alucinada por você. Mal posso esperar pra viver todos outros os dias dessa vida te vendo crescer, conhecer o mundo e despertar todos os desejos do seu próprio coração. [...] Chega a doer o que sinto por vc. Sua chegada foi resposta de oração", concluiu.