Sabrina Sato comentou rotina de treinos em meio à gravidez - Reprodução/Instagram

Sabrina Sato comentou rotina de treinos em meio à gravidez Reprodução/Instagram

Publicado 08/08/2026 15:29

Rio - Sabrina Sato, de 45 anos, compartilhou neste sábado (8) o registro de um treino na academia e mostrou a evolução da barriga da nova gravidez . Mãe de Zoe, de 7, a apresentadora espera por um menino com o marido, Nicolas Prattes, de 29.

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"Como eu estou gravando todos os dias durante a semana, tenho acordado bem cedo às 5h40 só para conseguir encaixar um treininho rápido de 20 minutos. Às vezes esteira, às vezes um funcional, o que der para fazer. Mas hoje, como tive um pouco mais de tempo, aproveitei para treinar melhor, com calma. Que delícia!", contou nos Stories.

Em junho, Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciaram a nova gravidez. Antes disso, a apresentadora sofreu um aborto espontâneo quando estava na 11ª semana de gestação em novembro de 2024.