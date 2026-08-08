Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Lívia Andrade esbanja boa forma em cliques de biquíni
Celebridades

Lívia Andrade esbanja boa forma em cliques de biquíni

Integrante do 'Domingão com Huck' curtiu banho de mar em praia da Espanha neste sábado (8)

L
Leticia Pessôa
Lívia Andrade curtiu viagem para ilha espanhola
Lívia Andrade aproveitou banho de mar em Formentera
Lívia Andrade posou para clques de biquíni branco
Lívia Andrade renovou bronzeado em praia da Espanha
Lívia Andrade
Publicidade
Rio - Lívia Andrade, de 43 anos, compartilhou registros da viagem para Formentera, ilha do arquipélago das Baleares, na Espanha, neste sábado (8). Nas imagens, a apresentadora surge renovando o bronzeado em um biquíni branco com detalhes em pedraria.
"Ses Illetes considerada uma das praias mais bonitas do mundo, viver pra conferir as coisas mais bonitas da vida!", escreveu na legenda.
Os cliques da integrante do "Domingão com Huck", da TV Globo, chamaram atenção nas redes sociais.  "É muita beleza e perfeição reunidas", afirmou um perfil. "Que corpaço escultural", disse outro. "Maravilhosa demais", comentou um terceiro. 
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Celebridades
[an error occurred while processing the directive]