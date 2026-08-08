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Lívia Andrade esbanja boa forma em cliques de biquíni
Integrante do 'Domingão com Huck' curtiu banho de mar em praia da Espanha neste sábado (8)
Rio - Lívia Andrade, de 43 anos, compartilhou registros da viagem para Formentera, ilha do arquipélago das Baleares, na Espanha, neste sábado (8). Nas imagens, a apresentadora surge renovando o bronzeado em um biquíni branco com detalhes em pedraria.
"Ses Illetes considerada uma das praias mais bonitas do mundo, viver pra conferir as coisas mais bonitas da vida!", escreveu na legenda.
Os cliques da integrante do "Domingão com Huck", da TV Globo, chamaram atenção nas redes sociais. "É muita beleza e perfeição reunidas", afirmou um perfil. "Que corpaço escultural", disse outro. "Maravilhosa demais", comentou um terceiro.
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