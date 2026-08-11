Niterói: Ao todo foram selecionados 15 artistas que vão expor suas artes em duas galerias: Aliança Francesa de Niterói (Icaraí) e o Centro Cultural Cauby Peixoto (Fonseca)Divulgação/Ascom
Niterói recebe 10º Salão de Artes Visuais com destaque para artistas ligados à inclusão
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Gabriel Dearo e Manu Digilio estreiam na Festa Literária Internacional de Niterói
Com palestra gratuita e sessão de autógrafos, o encontro no dia 15 de agosto busca aproximar diferentes gerações e despertar o interesse pela leitura
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Montagem gratuita da Lobianco Produções resgata histórias e cantigas de roda no Espaço Nikitinho, nesta quinta-feira
Parar de fumar é a medida mais eficaz para prevenir câncer no pulmão, alerta especialista do Huap-UFF
No mês de combate ao tabagismo, pneumologista destaca que 85% dos casos da doença estão ligados ao cigarro. Especialista ressalta avanços no diagnóstico e no tratamento
Léo Pinheiro e Sergio Chiavazzoli gravam audiovisual Embaralhando 7
Espetáculo acontece no Theatro Municipal de Niterói e repertório celebra a música brasileira de raiz. Evento também realiza ação solidária de arrecadação de alimentos
Jorge Carrano lança livro que conecta o Yoga às reflexões
A obra será lançada no dia 15 de agosto, no MAC. No dia seguinte, o autor participa da FLIN
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