Niterói: Ao todo foram selecionados 15 artistas que vão expor suas artes em duas galerias: Aliança Francesa de Niterói (Icaraí) e o Centro Cultural Cauby Peixoto (Fonseca) - Divulgação/Ascom

Niterói: Ao todo foram selecionados 15 artistas que vão expor suas artes em duas galerias: Aliança Francesa de Niterói (Icaraí) e o Centro Cultural Cauby Peixoto (Fonseca)Divulgação/Ascom

Publicado 11/08/2026 10:31

Niterói - A cidade de Niterói recebe o 10º Salão de Artes Visuais Centro de Cultura França Alemanha (CCFA), com duas mostras que valorizam a criação artística e à valorização da produção contemporânea no estado do Rio de Janeiro. A edição do Salão terá duas inaugurações: 11/08, às 18h, no Centro Cultural Cauby Peixoto ; e 13/08 às 19h, na Aliança Francesa de Niterói.

Ao todo foram selecionados 15 artistas que vão expor suas artes em duas galerias: Aliança Francesa de Niterói (Icaraí) e o Centro Cultural Cauby Peixoto (Fonseca). Entre os artistas ganham destaque Saminy Ribeiro e Breno Platais, ambos com 2 fotografias selecionadas, e ligados ao Instituto Gingas, referência em Niterói e que desenvolve iniciativas nas áreas de cultura, acessibilidade, inclusão, educação e participação social.

Saminy Ribeiro é fotógrafa, mulher com síndrome de Down e aluna da APAE Niterói, e participa de atividades desenvolvidas pelo Instituto Gingas. Sua presença no Salão coloca em circulação não apenas suas fotografias, mas seu próprio olhar sobre o mundo, ampliando a presença de pessoas com deficiência como artistas e produtoras de cultura. “Já quero participar de outras exposições de fotografias”, afirmou.

Breno Platais é fotógrafo, pesquisador da inclusão e acessibilidade e coordenador técnico do Instituto Gingas. Sua atuação articula produção artística, pesquisa e o desenvolvimento de iniciativas voltadas à ampliação da participação de pessoas com deficiência e outros públicos na vida cultural. “Os corpos, os olhares e as visões de mundo das pessoas com deficiência e de suas famílias precisam fazer parte do debate público. Nem todo mundo se expressa melhor pela palavra: muitas pessoas, com e sem deficiência, encontram nas imagens uma enorme potência de comunicação. Expor suas fotografias é reconhecer essas outras formas de dizer, pensar e participar. Acessibilidade não é apenas garantir que diferentes pessoas tenham acesso ao que a sociedade produz, mas criar condições para que elas também produzam aquilo que a sociedade vê, conhece e debate”, explicou.

A 10ª edição do Salão de Artes Visuais CCFA reúne, além de Saminy e Breno, os seguintes artistas: Armando Santos, Carolinne Maciel, Chefer, Claudia Braga, Juliana Castelo Branco, Luana Gutmacher, Lucas Bittencourt, Marcelo Moianno, Mozileide Neri, ONZE, Paula Neto, Rute Bragança e Sheila Otsuka.

No dia 13/08 serão anunciados os dois artistas vencedores desta edição valendo exposições individuais nos dois polos de cultura da cidade, abertas à visitação de 14/08 a 12/09. O Centro Cultural Cauby Peixoto fica na Alameda São Boaventura, 263 no Fonseca; e a Aliança Francesa de Niterói fica na R. Lopes Trovão, 52 (2º andar) em Icaraí.