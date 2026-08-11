Niterói: Bloqueio na Avenida Jansen de Melo começa às 22h30 e deve terminar às 5h de quarta-feira - Reprodução/Internet

Niterói: Bloqueio na Avenida Jansen de Melo começa às 22h30 e deve terminar às 5h de quarta-feiraReprodução/Internet

Publicado 11/08/2026 11:47 | Atualizado 11/08/2026 21:10





Serviço será realizado pela Ecovias Ponte

Niterói - Motoristas que utilizam a Avenida Jansen de Melo, em Niterói , para acessar a Ponte Rio-Niterói deverão utilizar rotas alternativas durante a madrugada desta terça-feira (11). A rampa de acesso à ponte será interditada para a realização de obras de recuperação do pavimento. O bloqueio está previsto para começar às 22h30 desta terça-feira e permanecer até as 5h de quarta-feira (12).

A intervenção será feita pela Ecovias Ponte, concessionária responsável pela administração da via. O trabalho terá como objetivo recuperar o pavimento flexível da rampa de acesso. A escolha do período noturno busca reduzir os impactos da intervenção no trânsito, especialmente nos horários de maior movimento.

A Nittrans informa que, durante a interdição, os motoristas que trafegam pela Avenida Jansen de Melo deverão seguir pela Avenida Feliciano Sodré, acessar a BR-101, fazer o retorno na altura do Assaí e utilizar o Viaduto de Santana para chegar à Ponte Rio-Niterói. Para quem vem pela Alameda São Boaventura, o acesso à ponte permanecerá funcionando normalmente.



Segundo a concessionária, o acesso poderá ser liberado antes das 5h caso os serviços sejam concluídos antecipadamente.



Motoristas devem ficar atentos à sinalização



Durante o período de interdição, os motoristas deverão seguir a sinalização instalada na região e as orientações das equipes responsáveis pela operação. A recomendação é redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho e respeitar as alterações temporárias no trânsito até a conclusão dos trabalhos.





