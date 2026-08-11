Niterói: C.E. Conselheiro Macedo Soares, no Barreto, onde um funcionário foi encontrado morto nesta segunda-feira - Reprodução/Internet

Niterói: C.E. Conselheiro Macedo Soares, no Barreto, onde um funcionário foi encontrado morto nesta segunda-feiraReprodução/Internet

Publicado 11/08/2026 10:58

Niterói - A Polícia Civil investiga a morte de Mário Silveira Filho, funcionário do Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares, no Barreto , em Niterói. Ele foi encontrado morto por colegas na manhã desta segunda-feira (10), enquanto a unidade era aberta para o início das aulas.

Diante da ocorrência, a direção acionou as forças de segurança. Policiais estiveram no local para realizar os procedimentos necessários, e a perícia foi feita por volta das 10h. Após a localização do funcionário, as atividades do período da manhã foram suspensas. A medida foi adotada para permitir a realização dos procedimentos das autoridades e diante do impacto da ocorrência entre funcionários e alunos. Segundo relatos, as aulas do turno da tarde foram mantidas normalmente, sem alterações na programação prevista pela unidade.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. O caso está sendo investigado pela 78ª DP (Fonseca), que deverá analisar os elementos recolhidos durante a perícia. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a causa da morte. A Secretaria de Estado de Educação foi procurada para esclarecer as circunstâncias do caso e informar quais medidas foram adotadas pela escola, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

A investigação continua, e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades conforme o andamento dos trabalhos.