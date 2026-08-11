Niterói: C.E. Conselheiro Macedo Soares, no Barreto, onde um funcionário foi encontrado morto nesta segunda-feiraReprodução/Internet
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