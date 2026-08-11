Niterói: três projetos de lei que estabelecem restrições à publicidade de plataformas de apostas online serão analisados pela Câmara Municipal Reprodução/Agencia Brasil
Os textos apresentados pelos vereadores Fabiano Gonçalves (Republicanos), Leandro Portugal (MDB) e Leonardo Giordano têm como objetivo limitar a divulgação de bets, apostas esportivas e jogos de azar eletrônicos em diferentes espaços da cidade. O projeto de Fabiano Gonçalves proíbe anúncios de plataformas de apostas de quota fixa, apostas esportivas e jogos de azar online em bens, áreas, vias, praças e logradouros públicos municipais.
A medida também abrange o mobiliário urbano, abrigos e pontos de parada de transporte coletivo, além de painéis, outdoors, equipamentos eletrônicos e digitais e outros meios de publicidade exterior que dependam de autorização, licença, permissão ou concessão da Prefeitura. A restrição também se aplica a bens públicos municipais que sejam objeto de concessão, permissão, cessão ou autorização de uso, além de eventos realizados, contratados, apoiados ou patrocinados pelo município. O texto inclui ainda elementos de identidade visual, nomes empresariais ou de plataformas, endereços eletrônicos, sites, aplicativos, interfaces digitais e campanhas institucionais ou promocionais.
O projeto de Leonardo Giordano apresenta conteúdo semelhante aos demais, com diferenças principalmente relacionadas ao período concedido para que as empresas retirem as publicidades. As três propostas também divergem quanto ao prazo para adequação das empresas. O projeto de Fabiano Gonçalves estabelece prazo de dez dias. Leandro Portugal propõe 45 dias para a retirada dos anúncios, enquanto Leonardo Giordano prevê um período de 120 dias. As propostas também apresentam diferenças nas penalidades previstas para quem descumprir as regras.
Sanções variam entre as propostas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.