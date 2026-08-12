Niterói: convocação foi publicada nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial, por meio do Edital SEOP nº 006/2026 - Evelen Gouvêa/Ascom

Niterói: convocação foi publicada nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial, por meio do Edital SEOP nº 006/2026Evelen Gouvêa/Ascom

Publicado 12/08/2026 11:39





A convocação foi publicada nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial, por meio do Edital SEOP nº 006/2026, da Secretaria Municipal de Ordem Pública. A lista reúne candidatos da ampla concorrência e da modalidade destinada a pretos ou pardos (PPP). O comparecimento no dia 17 não significa que os 90 candidatos começarão imediatamente a atuar nas ruas.



Antes da incorporação efetiva à Guarda Municipal, os aprovados ainda precisam cumprir as exigências previstas no processo de admissão e participar do Curso de Formação Profissional. O edital também determina a apresentação de exames médicos para a realização do exame admissional. Dessa forma, a conclusão de todas as etapas será necessária para a efetiva entrada dos candidatos na corporação.



A nova chamada acontece poucos dias após a Prefeitura formar 80 novos guardas municipais. A cerimônia ocorreu em 3 de agosto e marcou a conclusão da formação da Turma Fortaleza de Santa Cruz, que passou por aproximadamente quatro meses de capacitação. No dia seguinte, durante o lançamento da segunda fase do Pacto Niterói Contra a Violência, o município anunciou a convocação de outros 90 aprovados no concurso. O chamamento foi oficializado posteriormente no Diário Oficial. Com isso, agosto marca duas etapas da ampliação do efetivo: enquanto 80 agentes concluíram a formação e foram incorporados à corporação, outros 90 iniciam agora os procedimentos necessários para o ingresso.



Prefeitura pretende ampliar efetivo da Guarda

Niterói - A Prefeitura de Niterói convocou 90 candidatos aprovados no concurso da Guarda Civil Municipal para a próxima etapa do processo de ingresso na corporação. Os convocados deverão comparecer na segunda-feira (17), às 8h, na Cidade da Ordem Pública, no Barreto, para os procedimentos de posse e matrícula no curso de formação.A convocação foi publicada nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial, por meio do Edital SEOP nº 006/2026, da Secretaria Municipal de Ordem Pública. A lista reúne candidatos da ampla concorrência e da modalidade destinada a pretos ou pardos (PPP). O comparecimento no dia 17 não significa que os 90 candidatos começarão imediatamente a atuar nas ruas.Antes da incorporação efetiva à Guarda Municipal, os aprovados ainda precisam cumprir as exigências previstas no processo de admissão e participar do Curso de Formação Profissional. O edital também determina a apresentação de exames médicos para a realização do exame admissional. Dessa forma, a conclusão de todas as etapas será necessária para a efetiva entrada dos candidatos na corporação.A nova chamada acontece poucos dias após a Prefeitura formar 80 novos guardas municipais. A cerimônia ocorreu em 3 de agosto e marcou a conclusão da formação da Turma Fortaleza de Santa Cruz, que passou por aproximadamente quatro meses de capacitação. No dia seguinte, durante o lançamento da segunda fase do Pacto Niterói Contra a Violência, o município anunciou a convocação de outros 90 aprovados no concurso. O chamamento foi oficializado posteriormente no Diário Oficial. Com isso, agosto marca duas etapas da ampliação do efetivo: enquanto 80 agentes concluíram a formação e foram incorporados à corporação, outros 90 iniciam agora os procedimentos necessários para o ingresso.

A convocação faz parte do planejamento da Prefeitura para ampliar o número de agentes da Guarda Civil Municipal. A administração municipal estabeleceu como meta chegar a um efetivo de mil guardas.



O concurso que deu origem à atual convocação ofereceu 209 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, a seleção recebeu 70.205 inscrições, número apresentado pelo município como recorde nacional de inscrições em concursos para guardas municipais naquele período. Os 90 candidatos convocados ainda precisarão cumprir todas as etapas previstas no edital antes da incorporação definitiva à corporação.