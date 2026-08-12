Niterói: acidente na Alameda São Boaventura complicou o trânsito pela manhã - Reprodução/Internet

Niterói: acidente na Alameda São Boaventura complicou o trânsito pela manhãReprodução/Internet

Publicado 12/08/2026 11:06





NitTrans atuou no local

Niterói - Um acidente envolvendo uma motocicleta provocou retenção na Alameda São Boaventura, no Fonseca , Zona Norte de Niterói, na manhã desta quarta-feira (12). A ocorrência afetou o fluxo de veículos na pista sentido Rio. A colisão aconteceu na altura de uma unidade da Honda, pouco depois da conhecida “Descida da Caixa D’Água”. O acidente interferiu na circulação e exige atenção dos motoristas que passam pelo trecho.

Operadores da NitTrans estiveram na região para organizar o trânsito e reduzir os impactos da ocorrência nas vias próximas.



A Alameda São Boaventura é um dos principais corredores viários de Niterói e registra grande movimentação de veículos, especialmente nos horários de maior fluxo. Os motoristas que passarem pelo trecho devem redobrar a atenção e seguir as orientações dos agentes de trânsito.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias do acidente ou sobre o estado de saúde de possíveis envolvidos.