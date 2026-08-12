Niterói: Menina foi levada pela mãe ao Hospital Municipal Carlos Tortelly, em Niterói. Reprodução/Internet
Adolescente desaparecida em São Gonçalo é encontrada em Niterói
Jovem de 12 anos foi localizada na noite desta terça-feira e levada pela mãe ao Hospital Municipal Carlos Tortelly
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