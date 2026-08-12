Niterói: Menina foi levada pela mãe ao Hospital Municipal Carlos Tortelly, em Niterói. - Reprodução/Internet

Niterói: Menina foi levada pela mãe ao Hospital Municipal Carlos Tortelly, em Niterói. Reprodução/Internet

Publicado 12/08/2026 11:47

Niterói - A adolescente de 12 anos que estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (10), em São Gonçalo, foi localizada na noite desta terça-feira (11), em Niterói. Segundo a família, a menina havia saído da residência da mãe, no Engenho do Roçado, e não retornado.

Após encontrar a filha, Débora Santos levou a adolescente ao Hospital Municipal Carlos Tortelly , no bairro de Fátima, em Niterói. As circunstâncias em que a jovem foi localizada ainda não foram esclarecidas pela família. Também não havia, até a publicação da matéria, informações oficiais sobre o estado de saúde da adolescente. A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói foi procurada, mas não havia informado a situação da menina.

Antes de desaparecer, Emilly havia deixado um bilhete para a mãe afirmando que a amava e que iria sentir saudades da família. Na mensagem, a adolescente também dizia que estaria dando muito trabalho em casa. Segundo Débora, não era a primeira vez que a filha saía de casa sem avisar. O desaparecimento, desta vez, mobilizou familiares, amigos e moradores, que divulgaram informações na tentativa de localizar a menina.

O desaparecimento foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro), em São Gonçalo. A unidade policial iniciou diligências para localizar a adolescente. Com a localização da jovem em Niterói, a família agora aguarda esclarecimentos sobre o que ocorreu durante o período em que ela permaneceu desaparecida.