Niterói: FLIN vai receber diversos nomes da literatura, entre eles, o mestre Ruy Castro - Reprodução/Internet

Niterói: FLIN vai receber diversos nomes da literatura, entre eles, o mestre Ruy CastroReprodução/Internet

Publicado 12/08/2026 15:15





Com expectativa de receber 30 mil pessoas até domingo (16), a FLIN terá como tema Territórios das Palavras e vai receber escritores, artistas, pesquisadores, educadores e leitores em quatro dias de programação gratuita inspirada no pensamento da antropóloga, filósofa e ativista mineira Lélia Gonzalez (1935-1994), homenageada desta edição.



A FLIN terá algumas das principais vozes da literatura e da cultura contemporâneas como Fernanda Torres, Emicida, Ana Maria Gonçalves, Eliana Alves Cruz, Jeferson Tenório, Conceição Evaristo, Lilia Schwarcz, Ana Maria Machado, Rosiska Darcy, Ruy Castro, Cidinha da Silva, Luiz Antonio Simas, Tatiana Salem Levy, Mariana Salomão Carrara e duas vozes internacionais: os angolanos Ondjaki e Valter Hugo Mãe.



Em 2026, a FLIN reafirma sua vocação como um dos principais encontros literários do país ao promover um diálogo entre literatura, música, teatro, audiovisual, jornalismo, cultura popular e produção acadêmica. Mais do que uma festa literária, a FLIN será um espaço de circulação de ideias, encontros e reflexão sobre os diferentes territórios da palavra, reunindo autores nacionais e internacionais, artistas, intelectuais, estudantes, professores, pequenas editoras e novos leitores.



Serviço:

Niterói - A Prefeitura de Niterói realiza, nesta quinta-feira (13), a abertura oficial da edição de 2026 da Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) , às 19h30, na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, estará presente na abertura oficial do evento. A FLIN é realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN).Com expectativa de receber 30 mil pessoas até domingo (16), a FLIN terá como tema Territórios das Palavras e vai receber escritores, artistas, pesquisadores, educadores e leitores em quatro dias de programação gratuita inspirada no pensamento da antropóloga, filósofa e ativista mineira Lélia Gonzalez (1935-1994), homenageada desta edição.A FLIN terá algumas das principais vozes da literatura e da cultura contemporâneas como Fernanda Torres, Emicida, Ana Maria Gonçalves, Eliana Alves Cruz, Jeferson Tenório, Conceição Evaristo, Lilia Schwarcz, Ana Maria Machado, Rosiska Darcy, Ruy Castro, Cidinha da Silva, Luiz Antonio Simas, Tatiana Salem Levy, Mariana Salomão Carrara e duas vozes internacionais: os angolanos Ondjaki e Valter Hugo Mãe.Em 2026, a FLIN reafirma sua vocação como um dos principais encontros literários do país ao promover um diálogo entre literatura, música, teatro, audiovisual, jornalismo, cultura popular e produção acadêmica. Mais do que uma festa literária, a FLIN será um espaço de circulação de ideias, encontros e reflexão sobre os diferentes territórios da palavra, reunindo autores nacionais e internacionais, artistas, intelectuais, estudantes, professores, pequenas editoras e novos leitores.

Abertura oficial da Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) 2026

Data: 13 de agosto (quinta-feira)

Horário: 19h30

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos - Reserva Cultural Niterói - Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos