Niterói: evento representa um gesto de solidariedade e união em favor da inclusão, do acolhimento e da melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas pela APAE Divulgação/Ascom

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Leonardo Soares
Niterói - O Rotary Club de Niterói – Novos Tempos, em parceria com o Clube Central, promove no dia 30 de agosto, domingo, a partir das 12h, um almoço beneficente em prol da APAE Niterói. Toda a renda arrecadada será destinada à reforma da Sala de Psicologia da instituição, espaço essencial para o atendimento de crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Mais do que uma confraternização, o evento representa um gesto de solidariedade e união em favor da inclusão, do acolhimento e da melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas pela APAE Niterói.
“Este almoço é uma oportunidade de reunirmos a sociedade em torno de uma causa extremamente importante. Cada convite adquirido, cada presença e cada gesto de solidariedade contribuirão diretamente para a reforma de um espaço fundamental para o atendimento psicológico de pessoas com TEA. A união entre o Rotary Club de Niterói – Novos Tempos, o Clube Central e todos os participantes poderá transformar vidas”, afirma Angela Riccomi, presidente do Rotary Club de Niterói – Novos Tempos.
Realizado no salão da Whisqueria, no Clube Central, o almoço contará com buffet completo, incluindo entradas, pratos principais, sobremesas e bebidas. A programação também terá música ao vivo, muita alegria e um ambiente de confraternização, tornando a experiência ainda mais especial para os participantes. O convite individual custa R$ 150 e pode ser adquirido pela plataforma Sympla ou mediante pagamento via Pix. A iniciativa reforça o compromisso das instituições parceiras com a responsabilidade social e com a construção de um futuro mais inclusivo e acolhedor.

Serviço:
Almoço Beneficente em prol da APAE Niterói 

Data: 30 de agosto, domingo 

Horário: a partir das 12h 

Local: Clube Central – salão da Whisqueria 

Convite: R$ 150 por pessoa 

Incluso: entradas, pratos principais, sobremesas e bebidas 

Atrações: buffet completo e música ao vivo 

Realização: Rotary Club de Niterói – Novos Tempos e Clube Central 

Beneficiária: APAE Niterói 

Informações: WhatsApp 21 999973252
Ingressos: Sympla - https://www.sympla.com.br/evento/almoco-beneficiente-em-prol-apae/3528840
Chave Pix: 64.678.551/0001-91