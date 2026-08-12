Niterói: evento representa um gesto de solidariedade e união em favor da inclusão, do acolhimento e da melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas pela APAE - Divulgação/Ascom

Niterói: evento representa um gesto de solidariedade e união em favor da inclusão, do acolhimento e da melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas pela APAE Divulgação/Ascom

Publicado 12/08/2026 12:02

Niterói - O Rotary Club de Niterói – Novos Tempos, em parceria com o Clube Central , promove no dia 30 de agosto, domingo, a partir das 12h, um almoço beneficente em prol da APAE Niterói. Toda a renda arrecadada será destinada à reforma da Sala de Psicologia da instituição, espaço essencial para o atendimento de crianças, adolescentes e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Mais do que uma confraternização, o evento representa um gesto de solidariedade e união em favor da inclusão, do acolhimento e da melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas pela APAE Niterói.

“Este almoço é uma oportunidade de reunirmos a sociedade em torno de uma causa extremamente importante. Cada convite adquirido, cada presença e cada gesto de solidariedade contribuirão diretamente para a reforma de um espaço fundamental para o atendimento psicológico de pessoas com TEA. A união entre o Rotary Club de Niterói – Novos Tempos, o Clube Central e todos os participantes poderá transformar vidas”, afirma Angela Riccomi, presidente do Rotary Club de Niterói – Novos Tempos.

Realizado no salão da Whisqueria, no Clube Central, o almoço contará com buffet completo, incluindo entradas, pratos principais, sobremesas e bebidas. A programação também terá música ao vivo, muita alegria e um ambiente de confraternização, tornando a experiência ainda mais especial para os participantes. O convite individual custa R$ 150 e pode ser adquirido pela plataforma Sympla ou mediante pagamento via Pix. A iniciativa reforça o compromisso das instituições parceiras com a responsabilidade social e com a construção de um futuro mais inclusivo e acolhedor.



Serviço:

Almoço Beneficente em prol da APAE Niterói



Data: 30 de agosto, domingo



Horário: a partir das 12h



Local: Clube Central – salão da Whisqueria



Convite: R$ 150 por pessoa



Incluso: entradas, pratos principais, sobremesas e bebidas



Atrações: buffet completo e música ao vivo



Realização: Rotary Club de Niterói – Novos Tempos e Clube Central



Beneficiária: APAE Niterói



Informações: WhatsApp 21 999973252



Ingressos: Sympla - https://www.sympla.com.br/evento/almoco-beneficiente-em-prol-apae/3528840



Chave Pix: 64.678.551/0001-91

