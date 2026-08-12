Niterói: Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense acontece hoje, as 17 horas, no MAC - Divulgação/Ascom

Niterói: Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense acontece hoje, as 17 horas, no MACDivulgação/Ascom

Publicado 12/08/2026 15:37

Niterói - Um dos mais destacados jornalistas do Estado do Rio de Janeiro, Astrogildo Milagres participará na tarde de hoje, quarta-feira (12), às 17h, do Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense. Quem conduz a conversa é o jornalista e Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, Mário Sousa. O evento acontecerá no auditório do MAC - Museu de Arte Contemporânea , no bairro Boa Viagem, Niterói. A entrada é gratuita.

O jornalista Astrogildo Milagres é editor do jornal A Folha em Santo Antônio de Pádua e já trabalhou entre outros veículos em O Fluminense e Última Hora.



O Fórum é uma iniciativa do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Secretaria municipal das Culturas (SMC), Museu de Arte Contemporânea (MAC) e da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj).