Niterói: Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense acontece hoje, as 17 horas, no MACDivulgação/Ascom
Astrogildo Milagres fala hoje no Fórum da Memória do Jornalismo Fluminense
O jornalista é editor do jornal A Folha em Santo Antônio de Pádua e já trabalhou, entre outros veículos, em O Fluminense e Última Hora
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