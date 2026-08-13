Niterói: Paulo Targino, que se apresenta com músicos convidados, é violonista, arranjador, produtor, compositor e professor de violão e harmonia - Divulgação/Ascom

Niterói: Paulo Targino, que se apresenta com músicos convidados, é violonista, arranjador, produtor, compositor e professor de violão e harmoniaDivulgação/Ascom

Publicado 13/08/2026 09:05





Ao todo, o trabalho reúne doze peças autorais compostas por Targino especialmente para o instrumento. Para dar vida às composições tanto no álbum quanto nos palcos, o instrumentista reuniu um time de dez músicos talentosos que o acompanharão no show de lançamento da obra. "O projeto guarda uma escolha singular ao desafiar o território sonoro habitual do choro, trazendo a linguagem da guitarra para criar novas texturas dentro do gênero." Niterói — O choro, um dos gêneros mais tradicionais e marcantes da música brasileira, ganha uma nova roupagem nas mãos do compositor, arranjador e instrumentista Paulo Targino. Em seu novo projeto, intitulado Noites no Theatro Municipal , o artista propõe um diálogo inédito entre a tradição e a modernidade ao deslocar a condução do choro — historicamente associada ao violão e ao bandolim — para o protagonismo da guitarra elétrica.Ao todo, o trabalho reúne doze peças autorais compostas por Targino especialmente para o instrumento. Para dar vida às composições tanto no álbum quanto nos palcos, o instrumentista reuniu um time de dez músicos talentosos que o acompanharão no show de lançamento da obra. "O projeto guarda uma escolha singular ao desafiar o território sonoro habitual do choro, trazendo a linguagem da guitarra para criar novas texturas dentro do gênero."

Com Noites no Theatro Municipal, Paulo Targino reafirma sua vocação para a pesquisa sonora e a inovação instrumental, entregando ao público um espetáculo que celebra a riqueza do choro sob uma perspectiva contemporânea.



Uma trajetória dedicada à música e à formação



Carioca nascido no bairro de Laranjeiras, Paulo Targino iniciou seus estudos musicais aos 15 anos e, aos 19, já atuava profissionalmente na cena artística. Ao longo de sua carreira como violonista e guitarrista, acumulou vasta experiência acompanhando diversos cantores e integrando importantes formações de música instrumental.



Sua formação sólida passou por instituições de prestígio, como a Escola de Música Villa-Lobos, a Academia Lourenço Fernandes, o Conservatório Brasileiro de Música e a Rio Música. Ao longo dos anos, estudou violão com mestres como Célio Silveira, Gibran Helayel, Graça Alan, Dorival Lessa, Juarez Carvalho e Paulo Pedrassoli, além de aprofundar seus conhecimentos em harmonia funcional e improvisação com Alan Scherer e Sérgio Benevenuto — ambos formados pela renomada Berklee College of Music.



Destaques da carreira e gestão cultural:



Ciclo Violonístico de Niterói: Idealizou e coordenou a série de concertos realizada no Theatro Municipal de Niterói, considerada uma das mais relevantes do país voltada ao instrumento.



AVRIO: Atuou na diretoria da Associação de Violão do Rio de Janeiro, a principal entidade do setor no Brasil.



Docência: É professor de violão e harmonia no Conservatório de Música do Estado do Rio de Janeiro.



Projetos e Produções: Em 2020, assinou a produção e direção musical do álbum O Grande Circo Mítico, da cantora Juliana Zanardi (com 13 faixas de sua autoria e de Daniel Peçanha), além de arranjar e produzir o CD Reminiscências, de Paula Serrano, dedicado à obra inédita de Claudio Nucci.



Ficha técnica

Paulo Targino - guitarra

Ranieri Tiago - Flauta

Phelipe Ornelas - Cavaco

Rafael Sepúlveda - Violão 7 cordas

Lucas Marques - Violão 6 cordas

Diogo Barreto - Pandeiro



Convidados especiais:



Ronaldo do Bandolin

Daniel Silva - Violoncelo

Marcos Nimrichter - Acordeon

Direção musical - Paulo Targino

Arranjos - Paulo Targino

Produção do show - Gustavo Morsch, Renato Badeco e Paulo Targino



Serviço



Álbum de Choros: Noites

Data: Sábado, 15 de agosto de 2026

Horários: 19h

Duração: 80min

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 40 (inteira)

Local: Theatro Municipal de Niterói

End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói

