Niterói: Paulo Targino, que se apresenta com músicos convidados, é violonista, arranjador, produtor, compositor e professor de violão e harmoniaDivulgação/Ascom
Ao todo, o trabalho reúne doze peças autorais compostas por Targino especialmente para o instrumento. Para dar vida às composições tanto no álbum quanto nos palcos, o instrumentista reuniu um time de dez músicos talentosos que o acompanharão no show de lançamento da obra. "O projeto guarda uma escolha singular ao desafiar o território sonoro habitual do choro, trazendo a linguagem da guitarra para criar novas texturas dentro do gênero."
Uma trajetória dedicada à música e à formação
Sua formação sólida passou por instituições de prestígio, como a Escola de Música Villa-Lobos, a Academia Lourenço Fernandes, o Conservatório Brasileiro de Música e a Rio Música. Ao longo dos anos, estudou violão com mestres como Célio Silveira, Gibran Helayel, Graça Alan, Dorival Lessa, Juarez Carvalho e Paulo Pedrassoli, além de aprofundar seus conhecimentos em harmonia funcional e improvisação com Alan Scherer e Sérgio Benevenuto — ambos formados pela renomada Berklee College of Music.
Destaques da carreira e gestão cultural:
AVRIO: Atuou na diretoria da Associação de Violão do Rio de Janeiro, a principal entidade do setor no Brasil.
Docência: É professor de violão e harmonia no Conservatório de Música do Estado do Rio de Janeiro.
Projetos e Produções: Em 2020, assinou a produção e direção musical do álbum O Grande Circo Mítico, da cantora Juliana Zanardi (com 13 faixas de sua autoria e de Daniel Peçanha), além de arranjar e produzir o CD Reminiscências, de Paula Serrano, dedicado à obra inédita de Claudio Nucci.
Ranieri Tiago - Flauta
Phelipe Ornelas - Cavaco
Rafael Sepúlveda - Violão 7 cordas
Lucas Marques - Violão 6 cordas
Diogo Barreto - Pandeiro
Convidados especiais:
Ronaldo do Bandolin
Daniel Silva - Violoncelo
Marcos Nimrichter - Acordeon
Direção musical - Paulo Targino
Arranjos - Paulo Targino
Produção do show - Gustavo Morsch, Renato Badeco e Paulo Targino
Serviço
Álbum de Choros: Noites
Data: Sábado, 15 de agosto de 2026
Horários: 19h
Duração: 80min
Classificação: Livre
Ingressos: R$ 40 (inteira)
Local: Theatro Municipal de Niterói
End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói
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